Коста-Рика обыграла Японию во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Единственный гол случился в последние десять минут основного времени.
У всех команд группы, кроме Германии, стало по три очка.
В третьем туре Япония сыграет с Испанией, Германия – с Коста-Рикой.
ЧМ-2022. Группа Е. 2-й тур
Япония – Коста-Рика – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фуллер, 81.
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Источник: Бомбардир.ру