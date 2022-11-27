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    ЧМ-2022. Япония проиграла Коста-Рике (0:1)

    Коста-Рика обыграла Японию во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Единственный гол случился в последние десять минут основного времени.

    У всех команд группы, кроме Германии, стало по три очка.

    В третьем туре Япония сыграет с Испанией, Германия – с Коста-Рикой.

    ЧМ-2022. Группа Е. 2-й тур

    Япония – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фуллер, 81.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17491

      paracetamol 16 минут назад

      Как я рад. Немцев, педиков, в утиль!

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      Рейтинг: +11965

      Вомбат 22 минуты назад

      Японцы в игре с Германией в основном отбивались, поэтому по той игре было не видно насколько это примитивная, я бы даже сказал тупая, команда. Точно така же, как сборная России при Карпине. Все ходы игроков в атаке предсказуемы на два хода вперед, и если ставить цель не проиграть ей, то ей не проиграет и Таджикистан. Коста-Рика поставила именно эту цель, оборонялась всей командой и в концовке подкараулила единственный шанс. Как Бельгия с Канадой. Короче, это была совсем не удивительная тренерская победа Коста-Рики. При очень скучном содержании и низком уровне футбола.

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      Рейтинг: +4207

      Дедуктор 48 минут назад

      У япошек еще есть шанс. Если к третьему туру Испания немотивированной будет. В том случае, если Испания германских чуркобесов сегодня поставит на вылет.

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      Рейтинг: +6383

      Красногорск_Фан > Дедуктор 47 минут назад

      После ЧМ в России я думаю они булки не будут расслаблять. Бггг

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      Рейтинг: +4761

      ААМ > Дедуктор 42 минуты назад

      В игре на вылет Лучше Испания и Германия, чем Испания и Япония.

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      Рейтинг: +5722

      Enter2006 58 минут назад

      Прикольный ЧМ, проще в рулетку на "красное-черное" ставить. Эффект такой же.

      1
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      Рейтинг: +6383

      Красногорск_Фан > Enter2006 49 минут назад

      Лучше вообще не ставить. Как там говорят. Часть денег потратил на женщин, часть на водку, а часть попросту глупо )))

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      Рейтинг: +27153

      JTherry 1 час назад

      японцы думали взять Коста-Рику "тепленькими" после 0:7 от Испании, но прёт тем, кто сам прёт...) постоянные потери мяча, неточные пасы и удары, похоже, японцы играли не проснувшись, слишком расслабленно...

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      Рейтинг: +51633

      MaxRnD 1 час назад

      Дурдом

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      Рейтинг: +4761

      ААМ 1 час назад

      Японцы не поняли, что два раза подряд бешеной прухи не бывает.

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      Рейтинг: +6383

      Красногорск_Фан 1 час назад

      В конце на трибунах сидели счастливые Коста-риканские болельщики и их дети. Единственный позитив от этого неинтересного и не логичного матча. Япошки практически обеспечили себе не выход из группы вместо сенсации. Недостарались, вышли без прошлого запала и сели в лужу ((

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