Коста-Рика обыграла Японию во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Единственный гол случился в последние десять минут основного времени.

У всех команд группы, кроме Германии, стало по три очка.

В третьем туре Япония сыграет с Испанией, Германия – с Коста-Рикой.

ЧМ-2022. Группа Е. 2-й тур

Япония – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фуллер, 81.

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