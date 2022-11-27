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ЧМ-2022. Япония проиграла Коста-Рике (0:1)

27 ноября 2022, 14:54
14

Коста-Рика обыграла Японию во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Единственный гол случился в последние десять минут основного времени.

У всех команд группы, кроме Германии, стало по три очка.

В третьем туре Япония сыграет с Испанией, Германия – с Коста-Рикой.

ЧМ-2022. Группа Е. 2-й тур

Япония – Коста-Рика – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фуллер, 81.

Календарь ЧМ-2022

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Япония Коста-Рика
Комментарии (14)
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Красногорск_Фан
1669550272
В конце на трибунах сидели счастливые Коста-риканские болельщики и их дети. Единственный позитив от этого неинтересного и не логичного матча. Япошки практически обеспечили себе не выход из группы вместо сенсации. Недостарались, вышли без прошлого запала и сели в лужу ((
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ААМ
1669550289
Японцы не поняли, что два раза подряд бешеной прухи не бывает.
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MaxRnD
1669550440
Дурдом
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JTherry
1669550596
японцы думали взять Коста-Рику "тепленькими" после 0:7 от Испании, но прёт тем, кто сам прёт...) постоянные потери мяча, неточные пасы и удары, похоже, японцы играли не проснувшись, слишком расслабленно...
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Enter2006
1669550985
Прикольный ЧМ, проще в рулетку на "красное-черное" ставить. Эффект такой же.
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Дедуктор
1669551545
У япошек еще есть шанс. Если к третьему туру Испания немотивированной будет. В том случае, если Испания германских чуркобесов сегодня поставит на вылет.
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Вомбат
1669553093
Японцы в игре с Германией в основном отбивались, поэтому по той игре было не видно насколько это примитивная, я бы даже сказал тупая, команда. Точно така же, как сборная России при Карпине. Все ходы игроков в атаке предсказуемы на два хода вперед, и если ставить цель не проиграть ей, то ей не проиграет и Таджикистан. Коста-Рика поставила именно эту цель, оборонялась всей командой и в концовке подкараулила единственный шанс. Как Бельгия с Канадой. Короче, это была совсем не удивительная тренерская победа Коста-Рики. При очень скучном содержании и низком уровне футбола.
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paracetamol
1669553506
Как я рад. Немцев, педиков, в утиль!
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tomarranny
1669555470
Теперь любую девку можно развести на секс или из скромной жены сделать развратную самку, сам опробовал неоднократно на жене и любовнице, вот мой секрет --------- https://e.vg/vous
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zigbert
1669569024
Японцы играли в этом матче по принципу, вы нас не трогайте и мы вас не будем беспокоить. Не получилась у команды, после триумфальной игры с Германией, игра первым номером. Растранжирили свои голевые моменты и пропустили неожиданный гол, который для немцев стал настоящим подарком.
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