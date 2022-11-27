Где и во сколько смотреть матч Япония – Коста-Рика 27 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Японии и Коста-Рики сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Япония в матче 1-го тура победила Германию (2:1), Коста-Рика проиграла Испании (0:7).

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Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».

Начало – в 13:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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