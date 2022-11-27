Где и во сколько смотреть матч Япония – Коста-Рика 27 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Японии и Коста-Рики сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Япония в матче 1-го тура победила Германию (2:1), Коста-Рика проиграла Испании (0:7).
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- Встреча состоится в воскресенье, 27 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».
- Начало – в 13:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Япония – Коста-Рика: стартовые составы на матч
Прогноз на матч Япония – Коста-Рика
Япония проиграла Коста-Рике (0:1)
Источник: «Бомбардир»