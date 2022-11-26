Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в семь голов на чемпионатах мира.
Столько же у его одноклубника Лионеля Месси, который выступает за сборную Аргентины.
- Месси провел на ЧМ 20 матчей, Мбаппе – 9.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- С Мбаппе французы в 2018 году выиграли ЧМ.
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Источник: Бомбардир.ру