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    Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира

    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в семь голов на чемпионатах мира.

    Столько же у его одноклубника Лионеля Месси, который выступает за сборную Аргентины.

    • Месси провел на ЧМ 20 матчей, Мбаппе – 9.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • С Мбаппе французы в 2018 году выиграли ЧМ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      egraf 1 час назад

      Он молодой, то ли еще будет.

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