Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в семь голов на чемпионатах мира.

Столько же у его одноклубника Лионеля Месси, который выступает за сборную Аргентины.

Месси провел на ЧМ 20 матчей, Мбаппе – 9.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

С Мбаппе французы в 2018 году выиграли ЧМ.

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