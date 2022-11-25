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    «Горжусь, что у меня есть такой соотечественник». Непомнящий – об Ондуа

    Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поговорил о нынешнем футболисте команды Гаэле Ондуа.

    • Игрок имеет российское гражданство и уже сыграл за камерунцев на чемпионате мира-2022.

    «Признаться, почти не следил за игрой сборной Камеруна в последнее время. Единственное, что мне известно, это то, что в составе команды на чемпионате мира есть игрок с российским гражданством.

    Сожалею, что мы не знакомы лично и надеюсь, что встреча еще предстоит. Пока хочу заочно пожелать здоровья тебе, Гаэль.

    Успел почитать историю Гаэля и знаю, как этот парень относится к России. Горжусь, что у меня есть такой соотечественник. Человек, который относится с такой любовью к стране. Я тоже много путешествовал. Работал и в Африке, и в Азии, и в Советском Союзе, и в России. И хочу обратиться к Гаэлю: «Оставайся таким же и люби нашу страну, как ты это делаешь сейчас», — сказал Непомнящий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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