Гави установил рекорд сборной Испании

Полузащитник Гави вышел в основе сборной Испании на матч чемпионата мира-2022 против Коста-Рики.

Гави стал самым молодым игроком в истории сборной Испании, вышедшим на поле в матче Евро/ЧМ (18 лет и 110 дней).

Игрок «Барселоны» стоит 90 миллионов евро.

В сезоне Примеры у Гави 14 матчей, ассист.

За сборную Испании Гави провел 13 матчей, забил 2 гола.

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