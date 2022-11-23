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Немецкий футбольный союз сделал заявление об акции игроков сборной Германии с закрытым ртом

23 ноября 2022, 16:59
15

Немецкий футбольный союз выпустил официальное заявление об акции протеста игроков сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 с Японией.

На командном фото футболисты закрыли рот рукой.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку (One Love – прим. «Бомбардира»), чтобы показать ценности, которых мы придерживаемся в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими командами мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это само собой разумеется, но, к сожалению, это все еще не так Вот почему этот посыл так важен для нас.

Отказать нам в повязке – то же самое, что закрыть нам рот», – говорится в заявлении.

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Источник: твиттер Немецкого футбольного союза
Чемпионат мира Германия
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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R_a_i_n
1669212635
Да кто же вам отказал в повязках?? Приедете в Германию и ходите с ними там хоть сутками. Уже можно понять что ваши ценности, это ваши ценности и нечего их навязывать ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ)))
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Азбука
1669212966
Нужно было второй рукой зад прикрыть, чтоб тема акции была полней раскрыта.
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Иван Петров 1986
1669215103
Нужно вам зюбу к себе взять - он вам покажет как нужно.
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paracetamol
1669216291
А на самом деле, раскрыли рот, зевая, как Нойер в ситуации с голом в ближний угол, где находился сам!
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Spirit_78
1669217007
Лучше бы в футбол играли, толерасты недоделанные.
Ответить
paracetamol
1669217089
Пид.орастов, прос.равших япошам, никто уважать не будет!
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serglider
1669218533
Есть куда двигаться дальше! Через годик-два, броский заголовок: Сборная Германии потеряла спонсора, так как оказалось, что не все в ней футболисты являются геями))) С каких пор спонсор рекламирует не свою торговую марку, а сексуальную ориентацию? Мир в конец обезумел...
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Sky Spartak
1669219841
А почему раком не встали то ?
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AlexanderFCSM
1669226152
Есть стойкое ощущение что со всей этой приблудой, мы, номальные гетеросексуальные мужики, с семейными ценностями во главе, подвергаемся гонениям, и это уже наши права надо защищать
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