Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Немецкий футбольный союз сделал заявление об акции игроков сборной Германии с закрытым ртом

    Немецкий футбольный союз выпустил официальное заявление об акции протеста игроков сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 с Японией.

    На командном фото футболисты закрыли рот рукой.

    «Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку (One Love – прим. «Бомбардира»), чтобы показать ценности, которых мы придерживаемся в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими командами мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

    Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это само собой разумеется, но, к сожалению, это все еще не так Вот почему этот посыл так важен для нас.

    Отказать нам в повязке – то же самое, что закрыть нам рот», – говорится в заявлении.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Шлоттербек сделал больше точных передач за первый тайм, чем вся сборная Японии
    Игроки сборной Германии прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией 4
    ⚽Германия – Япония прогноз на матч чемпионата мира 2022
    Источник: твиттер Немецкого футбольного союза

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11