Немецкий футбольный союз сделал заявление об акции игроков сборной Германии с закрытым ртом

Немецкий футбольный союз выпустил официальное заявление об акции протеста игроков сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 с Японией.

На командном фото футболисты закрыли рот рукой.

«Мы хотели использовать нашу капитанскую повязку (One Love – прим. «Бомбардира»), чтобы показать ценности, которых мы придерживаемся в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими командами мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

Речь не шла о политическом заявлении – права человека не подлежат обсуждению. Это само собой разумеется, но, к сожалению, это все еще не так Вот почему этот посыл так важен для нас.

Отказать нам в повязке – то же самое, что закрыть нам рот», – говорится в заявлении.

Сборная Германии потеряла спонсора из-за запрета повязки One Love.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Катаре.

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