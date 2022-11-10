Клуб Пике летом пытался подписать Черышева

Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, рассказал, в каких клубах мог оказаться его сын прошедшим летом.

– Одна звезда, но футбольная, могла, если верить слухам, летом оказаться в Андорре. Была информация, что Денис окажется в вашем клубе. Правда?

– Нет, это всe бред. Денис даже не обсуждал это, с нашей стороны тоже никаких разговоров в «Санта-Коломе» по Денису не было.

Было предложение от футбольного клуба «Андорра», который домашние матчи проводит здесь у нас, но выступает в испанской Сегунде. Этот клуб принадлежит Жерару Пике.

– Ни для кого не секрет, что Дениса каждое трансферное окно приглашают клубы из России. Это лето не стало исключением?

– Были очень интересные предложения этим летом из России и Турции, но Денис сам принял решение перебраться в Италию. Я мог только дать совет. Он находится там, где сам захотел.

Денис Черышев перешел в «Венецию» в конце августа.

Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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