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    Клуб Пике летом пытался подписать Черышева

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Венеции» Дениса Черышева, рассказал, в каких клубах мог оказаться его сын прошедшим летом.

    – Одна звезда, но футбольная, могла, если верить слухам, летом оказаться в Андорре. Была информация, что Денис окажется в вашем клубе. Правда?

    – Нет, это всe бред. Денис даже не обсуждал это, с нашей стороны тоже никаких разговоров в «Санта-Коломе» по Денису не было.

    Было предложение от футбольного клуба «Андорра», который домашние матчи проводит здесь у нас, но выступает в испанской Сегунде. Этот клуб принадлежит Жерару Пике.

    – Ни для кого не секрет, что Дениса каждое трансферное окно приглашают клубы из России. Это лето не стало исключением?

    – Были очень интересные предложения этим летом из России и Турции, но Денис сам принял решение перебраться в Италию. Я мог только дать совет. Он находится там, где сам захотел.

    • Денис Черышев перешел в «Венецию» в конце августа.
    • Он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      SuperPav11 7 минут назад

      Не пойдет на понижение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      SuperPav11 8 минут назад

      Пеке идиот таких поискать еще надо

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