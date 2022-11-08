«Манчестер Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Бавария» – в топ-3

Сити? Сити без Холанда прошлогодний команда
Goal опубликовал собственный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2022/23.
По их мнению, самые высокие шансы на победу в турнире имеет «Манчестер Сити».
- «Манчестер Сити»;
- «Реал»;
- «Бавария»;
- «Наполи»;
- «ПСЖ»;
- «Ливерпуль»;
- «Бенфика»;
- «Челси»;
- «Интер»;
- «Тоттенхэм»;
- «Милан»;
- «Боруссия»;
- «Порту»;
- «Брюгге»;
- «РБ Лейпциг»;
- «Айнтрахт».
Расписание матчей 1/8 финала ЛЧ можно посмотреть здесь.
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