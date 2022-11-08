«Манчестер Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Бавария» – в топ-3

Goal опубликовал собственный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2022/23.

По их мнению, самые высокие шансы на победу в турнире имеет «Манчестер Сити».

Расписание матчей 1/8 финала ЛЧ можно посмотреть здесь.

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