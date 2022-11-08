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    «Манчестер Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Бавария» – в топ-3

    Goal опубликовал собственный рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2022/23.

    По их мнению, самые высокие шансы на победу в турнире имеет «Манчестер Сити».

    1. «Манчестер Сити»;
    2. «Реал»;
    3. «Бавария»;
    4. «Наполи»;
    5. «ПСЖ»;
    6. «Ливерпуль»;
    7. «Бенфика»;
    8. «Челси»;
    9. «Интер»;
    10. «Тоттенхэм»;
    11. «Милан»;
    12. «Боруссия»;
    13. «Порту»;
    14. «Брюгге»;
    15. «РБ Лейпциг»;
    16. «Айнтрахт».

    Расписание матчей 1/8 финала ЛЧ можно посмотреть здесь.

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    Источник: Goal

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1155

      САНЁК17 10 минут назад

      Сити? Сити без Холанда прошлогодний команда

      0
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      Рейтинг: +12107

      DeStar 1 час назад

      сити конечно, щас после лейпцига брюгге/беня в пару "попадется", и опа, ты уже в полуфинале, а еще в футбол то не играл толком)

      0
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      Рейтинг: +900

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Наполи выше ПСЖ??? Вот укурыши

      0
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      Рейтинг: +103

      Клаус > SpartakMoskwa 1 час назад

      У ПСЖ в соперниках Бавария.
      80% что отлетят, поэтому и такой результат

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