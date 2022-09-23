Вернер: «Время в «Челси» было не лучшее. Я ожидал большего»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер выразил недовольство временем, проведенным в «Челси».

«В «Челси» было не самое лучшее время. Я ожидал нечто большее.

Я многому научился, выиграл Лигу чемпионов и другие трофеи. Мне очень понравились два года за границей – и очень понравился Лондон.

У меня был один смеющийся и один плачущий глаз», – так описал свое состояние в «Челси» Вернер.