Вернер: «Время в «Челси» было не лучшее. Я ожидал большего»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер выразил недовольство временем, проведенным в «Челси».
«В «Челси» было не самое лучшее время. Я ожидал нечто большее.
Я многому научился, выиграл Лигу чемпионов и другие трофеи. Мне очень понравились два года за границей – и очень понравился Лондон.
У меня был один смеющийся и один плачущий глаз», – так описал свое состояние в «Челси» Вернер.
- Форвард пробыл в «Челси» 2 года.
- «Лейпциг» купил Вернера летом за 20 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги Вернер провел 6 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.
Источник: твиттер Vince™