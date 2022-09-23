Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вернер: «Время в «Челси» было не лучшее. Я ожидал большего»

    Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер выразил недовольство временем, проведенным в «Челси».

    «В «Челси» было не самое лучшее время. Я ожидал нечто большее.

    Я многому научился, выиграл Лигу чемпионов и другие трофеи. Мне очень понравились два года за границей – и очень понравился Лондон.

    У меня был один смеющийся и один плачущий глаз», – так описал свое состояние в «Челси» Вернер.

    • Форвард пробыл в «Челси» 2 года.
    • «Лейпциг» купил Вернера летом за 20 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги Вернер провел 6 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.

    Новости по теме
    Вернер забил в первом матче после возвращения в «РБ Лейпциг» 1
    «Особенный клуб». Вернер попрощался с «Челси»
    «Лейпциг» объявил о возвращении Вернера. Сумма трансфера – 19,5 миллиона 3
    Источник: твиттер Vince™

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2022 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11