«Волос» просит слишком много денег». Агент Фернандеса – о предложении «Спартака»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб уже сделал предложение по 24-летнему футболисту.

«Да, так и есть, сегодня «Спартак» сделал официальное предложение «Волосу».

Сам Паоло, конечно, рад такому варианту, но «Волос» в данный момент просит слишком много денег.

Посмотрим, что произойдет», – сказал агент.