«Волос» просит слишком много денег». Агент Фернандеса – о предложении «Спартака»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Спартак».
Сообщалось, что московский клуб уже сделал предложение по 24-летнему футболисту.
«Да, так и есть, сегодня «Спартак» сделал официальное предложение «Волосу».
Сам Паоло, конечно, рад такому варианту, но «Волос» в данный момент просит слишком много денег.
Посмотрим, что произойдет», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
Источник: «РБ Спорт»