Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Волос» просит слишком много денег». Агент Фернандеса – о предложении «Спартака»

    Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Спартак».

    Сообщалось, что московский клуб уже сделал предложение по 24-летнему футболисту.

    «Да, так и есть, сегодня «Спартак» сделал официальное предложение «Волосу».

    Сам Паоло, конечно, рад такому варианту, но «Волос» в данный момент просит слишком много денег.

    Посмотрим, что произойдет», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

    Новости по теме
    В «Спартаке» назвали сроки восстановления Зиньковского 4
    «Спартак» сделал официальное предложение по испанскому полузащитнику 5
    Кофрие объяснил свой уход из «Спартака» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11