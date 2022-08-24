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    В «Баварии» рассказали, возможен ли трансфер Роналду

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможном переходе форварда «МЮ» Криштиану Роналду в немецкий клуб.

    «У нас восемь игроков на четыре позиции. Есть опытные футболисты первой линии, которые находятся в расцвете сил. У нас много талантов, которым мы также хотим дать немного игрового времени.

    Поэтому трансфер Роналду — вне нашей досягаемости. Мы очень довольны нашей нынешней командой», — цитирует Салихамиджича Bild.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 3 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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