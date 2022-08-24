В «Баварии» рассказали, возможен ли трансфер Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможном переходе форварда «МЮ» Криштиану Роналду в немецкий клуб.
«У нас восемь игроков на четыре позиции. Есть опытные футболисты первой линии, которые находятся в расцвете сил. У нас много талантов, которым мы также хотим дать немного игрового времени.
Поэтому трансфер Роналду — вне нашей досягаемости. Мы очень довольны нашей нынешней командой», — цитирует Салихамиджича Bild.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 3 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.
Источник: «Спорт-Экспресс»