В «Баварии» рассказали, возможен ли трансфер Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможном переходе форварда «МЮ» Криштиану Роналду в немецкий клуб.

«У нас восемь игроков на четыре позиции. Есть опытные футболисты первой линии, которые находятся в расцвете сил. У нас много талантов, которым мы также хотим дать немного игрового времени.

Поэтому трансфер Роналду — вне нашей досягаемости. Мы очень довольны нашей нынешней командой», — цитирует Салихамиджича Bild.