«Ювентус» претендовал на Каземиро. Аллегри лично общался с бразильцем

«Ювентус» этим летом проявлял интерес к полузащитнику Каземиро, который накануне стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб контактировал с окружением 30-летнего футболиста, но не сумел убедить их в целесообразности переезда в Серию А.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично общался с бразильцем, но до официальных переговоров дело не дошло.