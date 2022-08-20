«Ювентус» претендовал на Каземиро. Аллегри лично общался с бразильцем

«Ювентус» этим летом проявлял интерес к полузащитнику Каземиро, который накануне стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Туринский клуб контактировал с окружением 30-летнего футболиста, но не сумел убедить их в целесообразности переезда в Серию А.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично общался с бразильцем, но до официальных переговоров дело не дошло.
- Каземиро перешел в «МЮ» за 60+10 миллионов фунтов.
- Он выступал за «Реал» с 2013 года.
- Хавбек провел 336 матчей, забил 31 гол, сделал 29 ассистов и выиграл 18 трофеев.
Источник: Corriere dello Sport