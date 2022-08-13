Агент Миранчука рассказал о проблемах при переходе игрока из «Аталанты» в «Торино»

Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о трансфере россиянина из «Аталанты».

– Вы совершили великий трансфер.

– Великий? Рабочий и сложный. Как охарактеризовать этот трансфер? У человека появляется возможность поменять обстановку, выйти на новый эмоциональный уровень, потому что эмоционально и психологически все было не так хорошо.

Также играть в той лиге, в которой он провел два года. Он ее чувствует и понимает. Плюс балканские футболисты партнеры, тренер.

– Самый сложный момент этой сделки?

– Первое фиаско, когда обо всем договорились клубы, президенты. Парень приехал подписывать документы в клуб, а ему сказали сорри, пардон.

Кто это сказал? Секретарь подошел к исполнительному директору тот сказал: «Извини, но вот так».

С чем это было связано? Тренер. Это была также сложная сделка и для руководства, для спортивного департамента.

Что помогло поменять решение? Искусство убеждать, аргументировать. Нет, я проявил не свое, а наше величие. Я не раз отмечал, что работала группа ребят: итальянцы, сотрудник агентства, агент Гильермо Абаскаля с нами находился в Турине.

Валерио Джуфридо много провел переговоров с президентами клубов. Коммуникация была на Тиме – агент ФИФА.

Почему агент Абаскаля был с нами? Серьезный уровень компании. Он сотрудник агентства GG11, они работают вместе.

– При каких условиях «Торино» обязан будет выкупить Миранчука?

– Не могу раскрывать. Есть право, если захотят, выкупят. Довольно гибкий контракт, который устраивает всех.

10 миллионов сумма выкупа? Я слышал, что 12 миллионов. Сейчас какую-то сумму «Торино» за аренду заплатил.

За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

За «Торино» россиянин будет выступать под 59-м номером.

Его зарплата – 1,5 миллиона евро в год.

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»