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    «Торино» не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты»

    Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти раскрыл условия аренды полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договоренность о сумме возможного выкупа, но все будет решаться следующим летом.

    У Алексея все хорошо, мы в него верим», – сказал Ваньяти.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97596

      zigbert 1 час назад

      Конечно Торино не обязан выкупать Миранчука, хотя право на это у них есть.

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