«Торино» не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти раскрыл условия аренды полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договоренность о сумме возможного выкупа, но все будет решаться следующим летом.

У Алексея все хорошо, мы в него верим», – сказал Ваньяти.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

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