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    Миранчук выбрал игровой номер в «Торино»

    Полузащитник Алексей Миранчук определился с игровым номером в «Торино».

    «Я выбрал 59-й номер, потому что под ним я выступал в московском «Локомотиве» и «Аталанте». Нет какого-то особенного значения в этом номере, он мне просто нравится», – сказал Миранчук клубному ТВ.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

    «Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»

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    Источник: «Чемпионат»

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