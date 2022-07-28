Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Агент Роналду связывался со «Спортингом»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Спортинг».

    Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш уже связывался с лиссабонским клубом.

    История с потенциальным возвращением Роналду очень привлекательна для «Спортинга» с коммерческой точки зрения.

    Однако у вице-чемпиона Португалии, вероятно, возникнут проблемы с поиском денег на зарплату собственного воспитанника.

    Кроме того, главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим выступает против подписания форварда, поскольку это приведет к серьезным изменениям в игровой модели.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

    Новости по теме
    Роналду хочет покинуть «МЮ» из-за Месси. Он опасается, что аргентинец опередит его по голам в ЛЧ 4
    «Наполи» не смог арендовать Роналду из-за его зарплаты 2
    Роналду просил «Манчестер Юнайтед» расторгнуть с ним контракт. Клуб отказал 5
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2022 22:44
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11