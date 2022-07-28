Агент Роналду связывался со «Спортингом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Спортинг».

Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш уже связывался с лиссабонским клубом.

История с потенциальным возвращением Роналду очень привлекательна для «Спортинга» с коммерческой точки зрения.

Однако у вице-чемпиона Португалии, вероятно, возникнут проблемы с поиском денег на зарплату собственного воспитанника.

Кроме того, главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим выступает против подписания форварда, поскольку это приведет к серьезным изменениям в игровой модели.