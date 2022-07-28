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Агент Роналду связывался со «Спортингом»

28 июля 2022, 22:44
2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Спортинг».

Агент 37-летнего футболиста Жорже Мендеш уже связывался с лиссабонским клубом.

История с потенциальным возвращением Роналду очень привлекательна для «Спортинга» с коммерческой точки зрения.

Однако у вице-чемпиона Португалии, вероятно, возникнут проблемы с поиском денег на зарплату собственного воспитанника.

Кроме того, главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим выступает против подписания форварда, поскольку это приведет к серьезным изменениям в игровой модели.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
  • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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Источник: The Athletic
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Спортинг Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (2)
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серега кашин
1659044333
Никому он стал не нужен
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Iskander_17
1659071871
Да он туда сам не пойдёт, в ближайшее года два точно
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