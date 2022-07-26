Роналду хочет перейти в «Баварию». Немецкий клуб не заинтересован в 37-летнем португальце

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет перейти в «Баварию».
Однако, по информации журналиста Педру Сепулведы, немецкий клуб не заинтересован в подписании 27-летнего футболиста.
Вчера португалец вернулся в Англию. Он собирается встретиться как с руководством «МЮ», так и с новым тренером Эриком тен Хагом.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: твиттер Педру Сепулведы