Роналду хочет перейти в «Баварию». Немецкий клуб не заинтересован в 37-летнем португальце

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет перейти в «Баварию».

Однако, по информации журналиста Педру Сепулведы, немецкий клуб не заинтересован в подписании 27-летнего футболиста.

Вчера португалец вернулся в Англию. Он собирается встретиться как с руководством «МЮ», так и с новым тренером Эриком тен Хагом.