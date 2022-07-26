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    Роналду хочет перейти в «Баварию». Немецкий клуб не заинтересован в 37-летнем португальце

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет перейти в «Баварию».

    Однако, по информации журналиста Педру Сепулведы, немецкий клуб не заинтересован в подписании 27-летнего футболиста.

    Вчера португалец вернулся в Англию. Он собирается встретиться как с руководством «МЮ», так и с новым тренером Эриком тен Хагом.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: твиттер Педру Сепулведы

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4450

      Беспонтий 1 час назад

      впору кидаться золотыми мячами
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      жаль артём сергеевичу с оздоевым и черышевым
      незачем лезь на антресоли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7354

      серега кашин 1 час назад

      мало ли чего он хочет, баварии он нахер не нужен

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