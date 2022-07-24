Товарищеские матчи. «Барселона» обыграла «Реал», «Манчестер Сити» – «Баварию», «Арсенал» разгромил «Челси»

«Барселона» в товарищеской встрече оказалась сильнее «Реала». Единственный гол забил купленный у «Лидса» форвард Рафинья.

В другой встрече гол новичка Габриэля Жезуса помог «Арсеналу» разгромить «Челси».

Мяч новичка Эрлинга Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Баварией». Все матчи состоялись в США.

Товарищеские матчи

Бавария (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Холанд, 12.

Арсенал (Англия) – Челси (Англия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 15; 2:0 – Эдегор, 36; 3:0 – Сака, 66; 4:0 – Локонга, 90+3.

Реал (Испания) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рафинья, 27.