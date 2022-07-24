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    Товарищеские матчи. «Барселона» обыграла «Реал», «Манчестер Сити» – «Баварию», «Арсенал» разгромил «Челси»

    «Барселона» в товарищеской встрече оказалась сильнее «Реала». Единственный гол забил купленный у «Лидса» форвард Рафинья.

    В другой встрече гол новичка Габриэля Жезуса помог «Арсеналу» разгромить «Челси».

    Мяч новичка Эрлинга Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Баварией». Все матчи состоялись в США.

    Товарищеские матчи

    Бавария (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Холанд, 12.

    Арсенал (Англия) – Челси (Англия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 15; 2:0 – Эдегор, 36; 3:0 – Сака, 66; 4:0 – Локонга, 90+3.

    Реал (Испания) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Рафинья, 27.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1161

      jek718875 1 час назад

      Пусть тренеруется,Спартак Абаскаля им накидает...

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