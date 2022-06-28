«Барселона» подняла над «Камп Ноу» радужные флаги. Это поддержка ЛГБТ

«Барселона» поучаствовала в мероприятиях, приуроченных к международному дню гордости ЛГБТ, который отмечается 28 июня.

Каталонцы подняли над своим стадионом «Камп Ноу» радужные флаги – символ ЛГБТ. Всего поднято 22 флага. Они пробудут на арене до 30 июня.

«Барселона» сейчас в отпуске.

Часть предсезонной подготовки клуб проведет в США, где сыграет несколько товарищеских матчей.

Сезон Примеры стартует в августе.

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