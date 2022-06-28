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  • «Барселона» подняла над «Камп Ноу» радужные флаги. Это поддержка ЛГБТ

«Барселона» подняла над «Камп Ноу» радужные флаги. Это поддержка ЛГБТ

28 июня 2022, 17:37
22

«Барселона» поучаствовала в мероприятиях, приуроченных к международному дню гордости ЛГБТ, который отмечается 28 июня.

Каталонцы подняли над своим стадионом «Камп Ноу» радужные флаги – символ ЛГБТ. Всего поднято 22 флага. Они пробудут на арене до 30 июня.

  • «Барселона» сейчас в отпуске.
  • Часть предсезонной подготовки клуб проведет в США, где сыграет несколько товарищеских матчей.
  • Сезон Примеры стартует в августе.

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Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (22)
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Oldtrafford83
1656427309
Впрочем нечего нового))
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vladik12
1656427846
Дзюбиньо доволен.
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jek718875
1656429238
Фуууууууу....
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Garrincha58
1656429688
мир совсем сходит с ума то они на колено становятся то теперь этот какой то день выдумали
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1656430141
****** что за гомосятина такая .... Я вот не могу представить насколько эти педики имеют влияние и денег чтобы во всем мире это так рекламировать
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Axe111
1656440572
)))))))))
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Soccerdealer63
1656447633
А что, кто-то ожидал, что каталонцы СВО России на Украине поддержат флагами? Вы вообще бывали в городе Барселоне? Или тока "Месси по телеку" высматривали?)))
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Lipatoff
1656474155
Пусть эта х.ня остаётся в Европе, а по поводу футбола мы не против
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