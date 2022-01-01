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«Барселона» подняла над «Камп Ноу» радужные флаги. Это поддержка ЛГБТ

«Барселона» поучаствовала в мероприятиях, приуроченных к международному дню гордости ЛГБТ, который отмечается 28 июня.

Каталонцы подняли над своим стадионом «Камп Ноу» радужные флаги – символ ЛГБТ. Всего поднято 22 флага. Они пробудут на арене до 30 июня.

  • «Барселона» сейчас в отпуске.
  • Часть предсезонной подготовки клуб проведет в США, где сыграет несколько товарищеских матчей.
  • Сезон Примеры стартует в августе.

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Источник: официальный сайт «Барселоны»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7683

    vladik12 7 минут назад

    Дзюбиньо доволен.

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    Рейтинг: +4054

    Oldtrafford83 16 минут назад

    Впрочем нечего нового))

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