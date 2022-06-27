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Лунев: «Горжусь, что я русский»

27 июня 2022, 10:53
6

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своем разговоре с руководством немецкого клуба по поводу ухода из соцсети.

– В середине марта вы публично объявили о закрытии своего аккаунта в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) из-за того, что в этой соцсети разрешили призывы к насилию в отношении российских военных. В Германии была реакция на этот ваш поступок?

– Да, состоялся нормальный рабочий разговор. Я все объяснил, высказался по ситуации, которая, уверен, ненормальная.

Привел пример руководству «Байера»: «Давайте представим, что по какому-то поводу будут разрешать призывать убивать немцев. Это нормально?». Руководство сказало: «Андрей, мы тебя понимаем. Ты только это имел в виду?» – «Ну да». На этом разговор был закончен.

Он был абсолютно спокойный, даже дружеский. Мне кажется, каждый гражданин своей страны гордится, что он в ней родился и вырос. Я не исключение.

Горжусь, что русский. Что бы ни происходило, это моя родина. Независимо от того, какая в стране власть, какой президент, канцлер, король или королева.

  • Лунев перешел в «Байер» прошлым летом из «Зенита».
  • За весь сезон он провел 2 матча – по одному в Бундеслиге и Лиге Европы.

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Источник: «Известия»
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (6)
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ilichkadr
1656316885
Молодец, Андрей! Ты настоящий патриот своей страны! Пусть знают наших.
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Fusballer
1656317169
Молодец, Андрюха! Уважуха!
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Беспонтий
1656319931
хот так но хитро молодец кароч
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LMI
1656331825
Гордиться своей национальностью дело правильное. Только не нужно гордиться войной или иным дерьмом
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Красногорск_Фан
1656342091
Респект. Родину надо любить. И не скрывать этого "в зависимости от конъюнктуры"
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