Лунев: «Горжусь, что я русский»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о своем разговоре с руководством немецкого клуба по поводу ухода из соцсети.

– В середине марта вы публично объявили о закрытии своего аккаунта в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) из-за того, что в этой соцсети разрешили призывы к насилию в отношении российских военных. В Германии была реакция на этот ваш поступок?

– Да, состоялся нормальный рабочий разговор. Я все объяснил, высказался по ситуации, которая, уверен, ненормальная.

Привел пример руководству «Байера»: «Давайте представим, что по какому-то поводу будут разрешать призывать убивать немцев. Это нормально?». Руководство сказало: «Андрей, мы тебя понимаем. Ты только это имел в виду?» – «Ну да». На этом разговор был закончен.

Он был абсолютно спокойный, даже дружеский. Мне кажется, каждый гражданин своей страны гордится, что он в ней родился и вырос. Я не исключение.

Горжусь, что русский. Что бы ни происходило, это моя родина. Независимо от того, какая в стране власть, какой президент, канцлер, король или королева.

Лунев перешел в «Байер» прошлым летом из «Зенита».

За весь сезон он провел 2 матча – по одному в Бундеслиге и Лиге Европы.

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