В ЦСКА отреагировали на слухи об уходе тренера по физподготовке Морганса

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прояснил будущее тренера по физической подготовке Райланда Морганса.

«В последнее время много слухов, касающихся возможного ухода Райланда Морганса. Хотелось бы их развеять – Райланд никуда не уходит.

В наступающем сезоне он возглавит департамент науки и развития ЦСКА и вплотную займется вопросами научно-методического обеспечения тренировочного процесса и соревновательной деятельности футболистов, в том числе академии и молодежной команды.

Морганс ни на один день не прерывал свою работу в клубе и находится в постоянном взаимодействии как с медицинским штабом, так и тренерами всех структур клуба», – сказал Брейдо.

В апреле сообщалось, что Морганс прервал работу в клубе и вернулся в Уэльс.

ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ-2021/22.

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