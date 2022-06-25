Самедов прокомментировал решение Погребняка завершить карьеру

Бывший игрок сборной России Александр Самедов отреагировал на новость о завершении карьеры нападающего Павла Погребняка.

«У Погребняка была очень хорошая карьера. Паша был отличным игроком для нашей страны и оставил большой след в истории отечественного футбола», — сказал Самедов.

Последним клубом Погребняка был «Урал», который он покинул в июне 2021 года.

Также он выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и «Тосно».

В составе сборной форвард забил 8 голов в 33 матчах.

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