Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

Самедов прокомментировал решение Погребняка завершить карьеру

Бывший игрок сборной России Александр Самедов отреагировал на новость о завершении карьеры нападающего Павла Погребняка.

«У Погребняка была очень хорошая карьера. Паша был отличным игроком для нашей страны и оставил большой след в истории отечественного футбола», — сказал Самедов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Даже в «Манчестер Юнайтед» не пойду»: Погребняк объявил о завершении карьеры 14
Погребняк – о трансфере Бакаева в «Зенит»: «Я всегда забивал «Спартаку». Лишняя мотивация – это здорово» 16
Овчинников: «Бойкот «Спартаком» Суперкубка – просто смешно. Это Зарема придумала?» 29
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:01
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11