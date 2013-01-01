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Роналду думает об уходе из «МЮ». Он не хочет играть в клубе, который не борется за трофеи

Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Португалец изначально хотел отработать свой контракт с клубом до конца, но теперь сомневается. Он не хочет проводить свой последний сезон на топ-уровне в команде, которая не борется за трофеи.

Роналду пугает разница в уровне между «МЮ» и фаворитами АПЛ – «Манчестер Сити» с «Ливерпулем».

37-летний форвард хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» усилился в летнее трансферное окно.

  • «МЮ» не сыграет в ЛЧ в предстоящем сезоне.
  • Контракт Роналду с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16130

    житель СПб 10 минут назад

    Его можно понять! Ну и пошел бы в свой собственный клуб - вместе с приятелями.

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    Рейтинг: +790

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Гоу в Зиньку, здесь трофеи обеспечены и зп хорошая будет, ибо народ скидывается на этот гребанный клуб ежемесячно. Причём у них никто особо не спрашивает а там глядишь и на спец.операцию пойдешь тоже за трофеями.

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