Роналду думает об уходе из «МЮ». Он не хочет играть в клубе, который не борется за трофеи

Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Португалец изначально хотел отработать свой контракт с клубом до конца, но теперь сомневается. Он не хочет проводить свой последний сезон на топ-уровне в команде, которая не борется за трофеи.

Роналду пугает разница в уровне между «МЮ» и фаворитами АПЛ – «Манчестер Сити» с «Ливерпулем».

37-летний форвард хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» усилился в летнее трансферное окно.

«МЮ» не сыграет в ЛЧ в предстоящем сезоне.

Контракт Роналду с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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