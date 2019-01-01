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Вице-президент «Алании»: «Гогниев выдвинул ряд условий, которые клуб удовлетворить не мог»

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев прокомментировал уход Спартака Гогниева с поста главного тренера команды.

«Как и для всех болельщиков, подобное стечение обстоятельств стало для меня неожиданностью. В ходе нашей беседы по итогам сезона Спартак Артурович выдвинул ряд условий для продолжения его работы в команде, которые клуб, к сожалению, удовлетворить не может. Уход из «Алании» – решение Гогниева.

От лица всего руководства клуба и от себя лично я хочу поблагодарить Спартака Артуровича и его тренерский штаб за проделанную работу и пожелать всего наилучшего. Уверен, у него сложится великолепная тренерская карьера», – сказал Гуриев.

  • Гогниев работал в «Алании» с 2019 года.
  • При нем команда вышла в ФНЛ и дошла до полуфинала Кубка России.
  • Ранее сообщалось, что новым тренером «Алании» может стать Заур Тедеев.

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Источник: сайт «Алании»

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