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«Алания» уволит Гогниева с поста главного тренера («Спорт-Экспресс»)

Спартак Гогниев не будет возглавлять «Аланию» в следующем сезоне.

Руководство владикавказского клуба решило сменить главного тренера из-за невыполнения задачи по выходу в РПЛ.

Гогниева сменит Заур Тедеев, который тренировал «Ростов» до возвращения Валерия Карпина.

Ожидается, что «Алания», финишировавшая на шестом месте в ФНЛ, объявит о перестановках на следующей неделе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +96339

    zigbert 19 минут назад

    Неожиданное решение руководства Алании. Результаты конечно не впечатляют но команда играет в открытый футбол.

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    Рейтинг: +1203

    Artemka444 46 минут назад

    Ну и зря!!!

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    Рейтинг: +10

    leshik1049 1 час назад

    Пиз**жь!

    0
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    Рейтинг: +24311

    bset 1 час назад

    После кубка можно было и второй сезон доверить

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    Рейтинг: +2696

    Беспонтий 2 часа назад

    опять лезгинка на заманчивом престоле

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