«Алания» уволит Гогниева с поста главного тренера («Спорт-Экспресс»)

Спартак Гогниев не будет возглавлять «Аланию» в следующем сезоне.

Руководство владикавказского клуба решило сменить главного тренера из-за невыполнения задачи по выходу в РПЛ.

Гогниева сменит Заур Тедеев, который тренировал «Ростов» до возвращения Валерия Карпина.

Ожидается, что «Алания», финишировавшая на шестом месте в ФНЛ, объявит о перестановках на следующей неделе.

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