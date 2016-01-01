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«Алания» объявила о расторжении контракта с Гогниевым

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой. Весь коллектив ФК «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере!» – сообщается на официальном сайте клуба.

  • Гогниев возглавил «Аланию» в 2019 году.
  • При нем команда вышла в ФНЛ и дошла до полуфинала Кубка России.
  • Ранее сообщалось, что новым тренером «Алании» может стать Заур Тедеев.

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Источник: сайт «Алании»

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