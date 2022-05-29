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«Алания» объявила о расторжении контракта с Гогниевым

29 мая 2022, 16:17
2

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой. Весь коллектив ФК «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере!» – сообщается на официальном сайте клуба.

  • Гогниев возглавил «Аланию» в 2019 году.
  • При нем команда вышла в ФНЛ и дошла до полуфинала Кубка России.
  • Ранее сообщалось, что новым тренером «Алании» может стать Заур Тедеев.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт «Алании»
Россия. ФНЛ Алания Гогниев Спартак
Комментарии (2)
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ElninoO
1653830904
Хана Алании..((
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Из Твери Леха
1653831059
На повышение пойдет. В рпл.
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