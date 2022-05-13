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Роналду: «Возможно, не закончу карьеру, пока не сыграю вместе с сыном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассматривает возможность не заканчивать карьеру, пока во взрослом футболе не дебютирует его сын – Криштиану-младший.

«Мой сын сказал мне: «Папа, продолжай играть еще несколько лет, я хочу сыграть с тобой». Это очень трудно, но я могу сделать это», – сказал Роналду.

  • Летом Криштиану-младшему исполнится 12 лет.
  • 37-летний Роналду выступает на высшем уровне с 2002 года.
  • Он выигрывал Евро, Лигу чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Франка Халида

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13.05.2022 23:41
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