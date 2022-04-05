Бензема: «С Мбаппе «Реал» забивал бы в два раза больше голов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне нравится играть с Килианом в сборной, и я хотел бы сыграть с ним в одном клубе. Думаю, мы бы забивали в два раза больше голов. А может, даже втрое больше!» – сказал Бензема.

Контракт 23-летнего француза с «ПСЖ» истекает в конце июня.

Парижане пытаются продлить соглашение с ним.

В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 20 ассистов в 38 матчах.

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