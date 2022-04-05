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  • Бензема: «С Мбаппе «Реал» забивал бы в два раза больше голов»

Бензема: «С Мбаппе «Реал» забивал бы в два раза больше голов»

5 апреля 2022, 10:45
2

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне нравится играть с Килианом в сборной, и я хотел бы сыграть с ним в одном клубе. Думаю, мы бы забивали в два раза больше голов. А может, даже втрое больше!» – сказал Бензема.

  • Контракт 23-летнего француза с «ПСЖ» истекает в конце июня.
  • Парижане пытаются продлить соглашение с ним.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 20 ассистов в 38 матчах.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Бензема Карим Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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Maxi_7
1649147263
Зато пропускали бы столько же... Мбаппе это необходимый трансфер и усиление, но это не панацея и не лекарство от всех бед. Летом нужен тренер( сейчас его нет) , нормальные центральные защитники на замену двум клоунам сейчас( не в обиду Алабе, но он не цз, а лз и всегда им будет), а также замена Модричу и Кроосу, которые уже не вывозят по скорости... только нужно искать игроков, которые будут давать результат уже здесь и сейчас, а не потенциально молодых и талантливых как Камавинга. который неизвестно через сколько лет еще заиграет...
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zigbert
1649165066
Почти как по Высоцкому: Был второй бы глаз бы у Тостао, Вдвое больше забивал голов.
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