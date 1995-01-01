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    В РПЛ со следующего сезона будет введен «налог на легионеров»

    Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ – максимум 13 иностранцев в заявке и восемь на поле.

    По информации «СЭ», помимо этого в РПЛ со следующего сезона будет введен «налог на легионеров».

    Средства от выплаты налога через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Лимит будет финансово стимулировать клубы использовать больше молодых российских игроков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии15
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      Рейтинг: +58643

      portero 5 минут назад

      Когда ваедут тогда и почитаем, а то пока вводят, с ног на голову опять перевернут...

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      Рейтинг: +28095

      silver29 19 минут назад

      Налог этот перетекание денег из одного кармана газпрома в другой, имея четыре аффилированных клуба в РПЛ ничего не потеряешь у зинок отберут другим отдадут, да и деньги это не газпрома, а налогоплательщиков, ибо нет у госструктур своих денег.

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      Рейтинг: +437

      Suvorov51 23 минуты назад

      Ну не знает наше государство где бы деньжат зацепить и в футбол влезло по самые уши. да полно олигархов вот и доите их. так нет и из футбола хочет качать тем у кого их и так до хе.....

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      Рейтинг: +30

      Алекс Т 26 минут назад

      Да будут налоги налоги налоги , государства в своем репертуаре (везде налоги вести )ради этого и ходят на работу))))

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      Рейтинг: +9543

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Всё в нашей стране через жопу.
      Если официально вводите лимит 13+12 , то с какого будуна вам налоги платить ?

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      Рейтинг: +13837

      Cleaner 41 минуту назад

      Богатые клубы этого налога и не заметят. А бедные клубы так и останутся бедными. Но кто то "заинтересованный" нагреет руки на этом налоге и набьет карманы.

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      Рейтинг: +14012

      житель СПб 41 минуту назад

      Посмотрим. как это будет работать. Пока это в основном - теория.

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      Рейтинг: +13837

      Cleaner > житель СПб 40 минут назад

      Зениту эти налоги по барабану. Как брали деньги в государственной казне, так и будут.(

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      Рейтинг: +9543

      Alekxei Z. > Cleaner 33 минуты назад

      Что ты несёшь.
      На государственные деньги существуют практически все клубы РПЛ и не стоит на Зените фокусировать внимание.

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      Рейтинг: +25454

      slavutiq70 > Alekxei Z. 26 минут назад

      А что он несёт ??? Другим во первых дают крохи , что бы выжить как то Зениту сколько надо не ограниченно ,,,,и во вторых Краснодар и Спартак живут за счёт частных денег и в третьих в идеале все клубы просто обязаны жить за свой счёт раз они считаются профессиональными ,государство должно тратить на другие цели , вон больным детям всем миром по смс помогаем,,,,,

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      Рейтинг: +28095

      silver29 > Alekxei Z. 18 минут назад

      Несешь ты, а cleaner дело говорит

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      Рейтинг: +9543

      Alekxei Z. > slavutiq70 10 минут назад

      Все знают кто и что должен , но мы живём Здесь и Сейчас.
      Футбол в стране не профессиональный спорт , а социальный проект. В стране где процветает коррупция почему футбол должен быть в стороне ?
      Всё логично !
      Согласен , это не правильно и не правомерно , но это Россия. Вор на воре .

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      Рейтинг: +2508

      Ziklop 51 минуту назад

      налог на евро миллионеров!

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      Рейтинг: +2932

      Бухбух 58 минут назад

      Российские футболеры потирают руки.

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      Рейтинг: +4245

      Бомбардиръ 1 час назад

      И от Газпрома потекут народные деньги в качестве налога...

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