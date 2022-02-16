Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ – максимум 13 иностранцев в заявке и восемь на поле.

По информации «СЭ», помимо этого в РПЛ со следующего сезона будет введен «налог на легионеров».

Средства от выплаты налога через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Лимит будет финансово стимулировать клубы использовать больше молодых российских игроков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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