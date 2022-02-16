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  • В РПЛ со следующего сезона будет введен «налог на легионеров»

В РПЛ со следующего сезона будет введен «налог на легионеров»

16 февраля 2022, 15:22
19

Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ – максимум 13 иностранцев в заявке и восемь на поле.

По информации «СЭ», помимо этого в РПЛ со следующего сезона будет введен «налог на легионеров».

Средства от выплаты налога через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Лимит будет финансово стимулировать клубы использовать больше молодых российских игроков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (19)
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Ziklop
1645016749
налог на евро миллионеров!
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житель СПб
1645017326
Посмотрим. как это будет работать. Пока это в основном - теория.
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Алекс Т
1645018253
Да будут налоги налоги налоги , государства в своем репертуаре (везде налоги вести )ради этого и ходят на работу))))
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portero
1645019487
Когда ваедут тогда и почитаем, а то пока вводят, с ног на голову опять перевернут...
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Лфшт
1645020626
Бредятина полнейшая.
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вальтер79
1645023896
ну все сейчас красно белые налогоплатильщики кричать начнут что их обирают из их кармана деньги тянут народные )))))))
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фанат джигурды
1645024844
Они говорили, что штрафы, взымаемые с клубов после каждого тура, пойдут на развитие детско-юношеского футбола. Заметно?!
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Hektor 84
1645028641
С чего вдруг Краснодар и Спартак должны платить за легов налог? Они не сосут бюджетную сиську. Смешно от того куда и через какой фонд это бабло будет литься чинушам в карман))) Сейчас бы спросить Гершковича на что пошло бабло с налога на иностранных тренеров?
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Garrincha58
1645029322
эти горе чинуши выдумывают всякую чушь сначала паспорта болельщикам теперь эту фигню скоро да и так уже вся Европа смеётся над нашим футболом и это правильно потому что РПЛ это шапито
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O-kolesov
1645030014
Слишком размыто. Куда будут поступать выплаты? Что за специальный фонд? Кто главный " распиловщик" этого фонда?
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