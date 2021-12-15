Митрович повторил рекорд по голам в сезоне Чемпионшипа. Его пыталось подписать «Динамо»

Причем в чемпионшипе ещё играть 14-15 туров, офигеть
Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович достиг отметки в 31 гол в сезоне Чемпионшипа. Это повторение рекорда турнира.
Столько же в прошлом сезоне Чемпионшипа забил Айван Тони из «Брентфорда».
- В прошлом году подписать Митровича пыталось «Динамо», но он предпочел остаться в Англии.
- Митрович играет за «Фулхэм» с 2018 года.
- «Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе.
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