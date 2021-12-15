Митрович повторил рекорд по голам в сезоне Чемпионшипа. Его пыталось подписать «Динамо»

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович достиг отметки в 31 гол в сезоне Чемпионшипа. Это повторение рекорда турнира.

Столько же в прошлом сезоне Чемпионшипа забил Айван Тони из «Брентфорда».

В прошлом году подписать Митровича пыталось «Динамо», но он предпочел остаться в Англии.

Митрович играет за «Фулхэм» с 2018 года.

«Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе.

Арвеладзе возглавил «Халл Сити». Им интересовался «Краснодар»

Экс-игрок «Арсенала» Дженкинсон перешел в «Мельбурн Сити»

Семилетний фанат «Халл Сити» пострадал на матче с «Барнсли». Ему попали в лицо файером