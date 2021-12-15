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    Митрович повторил рекорд по голам в сезоне Чемпионшипа. Его пыталось подписать «Динамо»

    Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович достиг отметки в 31 гол в сезоне Чемпионшипа. Это повторение рекорда турнира.

    Столько же в прошлом сезоне Чемпионшипа забил Айван Тони из «Брентфорда».

    • В прошлом году подписать Митровича пыталось «Динамо», но он предпочел остаться в Англии.
    • Митрович играет за «Фулхэм» с 2018 года.
    • «Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Клаус 45 секунд назад

      Причем в чемпионшипе ещё играть 14-15 туров, офигеть

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