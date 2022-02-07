Джикия: «Было бы смешно дважды обыграть «Наполи» и не выйти из группы»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах команды в РПЛ и Лиге Европы.

«В раздевалке после игр было непонимание: как можно так играть в Европе, а потом не побеждать несколько матчей в РПЛ? Не забуду отрезок, когда мы обыграли «Наполи» и «Ахмат», а потом не могли победить семь матчей подряд. Было совершенно непонятно, как так происходит. Это вгоняло в уныние, но спасала Лига Европы.

То же самое происходило и с нашими болельщиками. Они сильно переживают за девятое место в РПЛ, но могут с высоко поднятой головой говорить о первом месте в группе. Причeм в группе, где нас похоронили ещe до завершения жеребьeвки.

В какой момент почувствовал, что первое место реально? До конца не понимал, что происходит, и как так может получиться. Мысль занять первое место есть всегда. Но, конечно, надо реально оценивать ситуацию.

Когда увидел «Наполи», «Лестер», «Легию», думал: как и с кем можно стратегически сыграть. Как мы, к примеру, в Англии на выезде сыграли от обороны и классно отбивались.

После первых матчей поняли, что надо цепляться. Потому что дважды обыграть «Наполи» и никуда не выйти было бы смешно», – рассказал Джикия.