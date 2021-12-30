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    Джикия: «Было бы смешно дважды обыграть «Наполи» и не выйти из группы»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах команды в РПЛ и Лиге Европы.

    «В раздевалке после игр было непонимание: как можно так играть в Европе, а потом не побеждать несколько матчей в РПЛ? Не забуду отрезок, когда мы обыграли «Наполи» и «Ахмат», а потом не могли победить семь матчей подряд. Было совершенно непонятно, как так происходит. Это вгоняло в уныние, но спасала Лига Европы.

    То же самое происходило и с нашими болельщиками. Они сильно переживают за девятое место в РПЛ, но могут с высоко поднятой головой говорить о первом месте в группе. Причeм в группе, где нас похоронили ещe до завершения жеребьeвки.

    В какой момент почувствовал, что первое место реально? До конца не понимал, что происходит, и как так может получиться. Мысль занять первое место есть всегда. Но, конечно, надо реально оценивать ситуацию.

    Когда увидел «Наполи», «Лестер», «Легию», думал: как и с кем можно стратегически сыграть. Как мы, к примеру, в Англии на выезде сыграли от обороны и классно отбивались.

    После первых матчей поняли, что надо цепляться. Потому что дважды обыграть «Наполи» и никуда не выйти было бы смешно», – рассказал Джикия.

    • «Спартак» занял 1-е место в группе ЛЕ и вышел в 1/8 финала.
    • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +18669

      derrik2000 1 час назад

      "Когда увидел «Наполи», «Лестер», «Легию», думал: как и с кем можно стратегически сыграть. "

      Давно так долго не смеялся, как после прочтения ЭТОГО.
      ))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +704

      alefreddy 1 час назад

      можно было и не выйти поставив Колю в состав

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3865

      Oldtrafford83 2 часа назад

      ЦСКА тоже как то Реал 2 раза в группе обыгрывали и не вышли, так что бывает всякое Жора.

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