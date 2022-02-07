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  • Джикия: «Было бы смешно дважды обыграть «Наполи» и не выйти из группы»

Джикия: «Было бы смешно дважды обыграть «Наполи» и не выйти из группы»

7 февраля 2022, 17:25
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах команды в РПЛ и Лиге Европы.

«В раздевалке после игр было непонимание: как можно так играть в Европе, а потом не побеждать несколько матчей в РПЛ? Не забуду отрезок, когда мы обыграли «Наполи» и «Ахмат», а потом не могли победить семь матчей подряд. Было совершенно непонятно, как так происходит. Это вгоняло в уныние, но спасала Лига Европы.

То же самое происходило и с нашими болельщиками. Они сильно переживают за девятое место в РПЛ, но могут с высоко поднятой головой говорить о первом месте в группе. Причeм в группе, где нас похоронили ещe до завершения жеребьeвки.

В какой момент почувствовал, что первое место реально? До конца не понимал, что происходит, и как так может получиться. Мысль занять первое место есть всегда. Но, конечно, надо реально оценивать ситуацию.

Когда увидел «Наполи», «Лестер», «Легию», думал: как и с кем можно стратегически сыграть. Как мы, к примеру, в Англии на выезде сыграли от обороны и классно отбивались.

После первых матчей поняли, что надо цепляться. Потому что дважды обыграть «Наполи» и никуда не выйти было бы смешно», – рассказал Джикия.

  • «Спартак» занял 1-е место в группе ЛЕ и вышел в 1/8 финала.
  • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Спартак Наполи Джикия Георгий
Комментарии (5)
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Oldtrafford83
1644244406
ЦСКА тоже как то Реал 2 раза в группе обыгрывали и не вышли, так что бывает всякое Жора.
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alefreddy
1644244870
можно было и не выйти поставив Колю в состав
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derrik2000
1644245016
"Когда увидел «Наполи», «Лестер», «Легию», думал: как и с кем можно стратегически сыграть. " Давно так долго не смеялся, как после прочтения ЭТОГО. ))))))))))))))
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mihail200606
1644253369
Стратег... Классно отбивались... вы щас че угодно можете отмочить..))
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mutabor0992
1644260940
ГеВоргий!Харе заливать.Отскочили!
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