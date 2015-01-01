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    Агент Миранчука: «Алексей посчитал вариант с арендой в «Лацио» рискованным»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему не состоялся переход россиянина в «Лацио».

    «Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа.

    Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займeт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени.

    Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

    Главная причина заключается в том, что «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него.

    В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях.

    Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты», – сообщил Шпинев.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +4827

      AtticusFinch 2 часа назад

      А В Дженоа был охеренный вариант свалить?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13610

      Cleaner 2 часа назад

      В Лацио есть риск попасть в заявку на матч и выйти на поле???...)))

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