Агент Миранчука: «Алексей посчитал вариант с арендой в «Лацио» рискованным»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему не состоялся переход россиянина в «Лацио».

«Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа.

Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займeт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени.

Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

Главная причина заключается в том, что «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него.

В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях.

Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты», – сообщил Шпинев.