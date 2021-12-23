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    «Ливерпуль» в рекордный 13-й раз вышел в финал Кубка лиги

    «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (2:0) в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышел в финал турнира.

    Ливерпульцы в 13-й раз пробились в финал Кубка лиги – это рекорд турнира. Клуб выиграл восемь из 12 предыдущих финалов.

    • Команда Юргена Клоппа сыграет в финале с «Челси».
    • «Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.

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    Источник: Opta

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    21.01.2022 08:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15367

      paracetamol 16 часов назад

      Ливеру наш привет и наилучшие пожелания. Рви всех. Салах, кроме Зенита, разумеется!

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