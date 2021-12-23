«Ливерпуль» в рекордный 13-й раз вышел в финал Кубка лиги

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (2:0) в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги и вышел в финал турнира.

Ливерпульцы в 13-й раз пробились в финал Кубка лиги – это рекорд турнира. Клуб выиграл восемь из 12 предыдущих финалов.

Команда Юргена Клоппа сыграет в финале с «Челси».

«Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.

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