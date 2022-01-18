Лунев успешно перенес операцию на голеностопе. Восстановление – 6-10 недель

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил, что вратарь перенес операцию на голеностопе в кельнской клинике.

«Андрей Лунeв прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня процесс реабилитации, – написал Смирнов в телеграме.

Вчера агент игрока сообщил, что на восстановление Луневу потребуется 6-10 недель.