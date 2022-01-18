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    Лунев успешно перенес операцию на голеностопе. Восстановление – 6-10 недель

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил, что вратарь перенес операцию на голеностопе в кельнской клинике.

    «Андрей Лунeв прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня процесс реабилитации, – написал Смирнов в телеграме.

    Вчера агент игрока сообщил, что на восстановление Луневу потребуется 6-10 недель.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
    • С тех пор он провел всего 1 матч.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»

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    18.01.2022 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2022, 16:24

      Вот так почти не играючи получить травму. Здоровья.

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