Лунев успешно перенес операцию на голеностопе. Восстановление – 6-10 недель

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил, что вратарь перенес операцию на голеностопе в кельнской клинике.
«Андрей Лунeв прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня процесс реабилитации, – написал Смирнов в телеграме.
Вчера агент игрока сообщил, что на восстановление Луневу потребуется 6-10 недель.
- Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
- С тех пор он провел всего 1 матч.
- Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»