Кубок английской лиги. Конте впервые проиграл с «Тоттенхэмом», уступив в полуфинале «Челси»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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«Челси» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги победил «Тоттенхэм» – 2:0. Голы забили Кай Хаверц и Бен Дэвис (в свои ворота).
Это первое поражение Антонио Конте в «Тоттенхэме» за девять игр.
Ответная встреча команд пройдет 12 января.
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч
Голы: 1:0 – Хаверц, 5; 2:0 – Дэвис, 34 (в свои ворота).
Календарь Кубка английской лиги
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