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    Кубок английской лиги. Конте впервые проиграл с «Тоттенхэмом», уступив в полуфинале «Челси»

    «Челси» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги победил «Тоттенхэм» – 2:0. Голы забили Кай Хаверц и Бен Дэвис (в свои ворота).

    Это первое поражение Антонио Конте в «Тоттенхэме» за девять игр.

    Ответная встреча команд пройдет 12 января.

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч

    Челси – Тоттенхэм – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хаверц, 5; 2:0 – Дэвис, 34 (в свои ворота).

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      tyug86y 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +19709

      JTherry 1 час назад

      за явным преимуществом победил Челси, давление было настолько высоко, что забили два автогола (хоть первый записали на Хаверца)...

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