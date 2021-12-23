Кубок английской лиги. Конте впервые проиграл с «Тоттенхэмом», уступив в полуфинале «Челси»

«Челси» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги победил «Тоттенхэм» – 2:0. Голы забили Кай Хаверц и Бен Дэвис (в свои ворота).

Это первое поражение Антонио Конте в «Тоттенхэме» за девять игр.

Ответная встреча команд пройдет 12 января.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч

Челси – Тоттенхэм – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хаверц, 5; 2:0 – Дэвис, 34 (в свои ворота).

Календарь Кубка английской лиги

Результаты Кубка английской лиги