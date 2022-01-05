Хенесс: «Нужно изолировать людей без вакцины. Отказ от нее – безрассудство»

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс высказался на тему вакцинации от коронавируса. По его мнению, сделать прививку должен каждый.

«Я возмущаюсь, когда речь заходит о людях без прививки. Думаю, их надо изолировать. Отказываться от вакцины – это безрассудство», – сказал чемпион мира 1974 года.

Пандемия коронавируса продолжается 2 года.

По всему миру от болезни умерло более 5,4 миллиона человек.

В Германии с коронавирусом не справились более 113 тысяч человек.

Хенесс: «Бавария» снова покажет «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: ваших дерьмовых денег недостаточно»