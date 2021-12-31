Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Хенесс: «Нужно изолировать людей без вакцины. Отказ от нее – безрассудство»

    Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс высказался на тему вакцинации от коронавируса. По его мнению, сделать прививку должен каждый.

    «Я возмущаюсь, когда речь заходит о людях без прививки. Думаю, их надо изолировать. Отказываться от вакцины – это безрассудство», – сказал чемпион мира 1974 года.

    • Пандемия коронавируса продолжается 2 года.
    • По всему миру от болезни умерло более 5,4 миллиона человек.
    • В Германии с коронавирусом не справились более 113 тысяч человек.

    Хенесс: «Бавария» снова покажет «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: ваших дерьмовых денег недостаточно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92632
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68409
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru