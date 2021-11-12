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    Хенесс: «Бавария» снова покажет «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: ваших дерьмовых денег недостаточно»

    Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс высказался на тему бюджетов «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Он считает, что, несмотря на проигрыш в финансах, баварцы сильнее на поле.

    «ПСЖ» и «Манчестер Сити» еще ничего не выиграли. Они снова уступят «Баварии». Не всегда, но зачастую. Я буду счастлив, когда мы их победим. Мы покажем: ваших дерьмовых денег недостаточно», – сказал Хенесс.

    • Будучи игроком, Хенесс становился чемпионом мира (1974 год).
    • «Манчестер Сити» в последней Лиге чемпионов уступил в финале «Челси».
    • «Манчестер Сити» и «ПСЖ» – лидирующие клубы мира по суммарной стоимости игроков. «Бавария» в этом рейтинге на 6-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3821

      FENIX-SL 7 минут назад

      красиво
      тоже надеюсь на это
      чтобы псж и сити сосали бесконечно

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