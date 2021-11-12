Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хенесс: «Бавария» снова покажет «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: ваших дерьмовых денег недостаточно»

Хенесс: «Бавария» снова покажет «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: ваших дерьмовых денег недостаточно»

12 ноября 2021, 21:14
3

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс высказался на тему бюджетов «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Он считает, что, несмотря на проигрыш в финансах, баварцы сильнее на поле.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» еще ничего не выиграли. Они снова уступят «Баварии». Не всегда, но зачастую. Я буду счастлив, когда мы их победим. Мы покажем: ваших дерьмовых денег недостаточно», – сказал Хенесс.

  • Будучи игроком, Хенесс становился чемпионом мира (1974 год).
  • «Манчестер Сити» в последней Лиге чемпионов уступил в финале «Челси».
  • «Манчестер Сити» и «ПСЖ» – лидирующие клубы мира по суммарной стоимости игроков. «Бавария» в этом рейтинге на 6-й строчке.

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити ПСЖ
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1636746228
То что ПСЖ недоклуб не выиграет это понятно, МС более менее но Бавария сильнее
Ответить
Hektor 84
1636749131
Мочи Хёнесс толстосумов! Бавария машина!
Ответить
zigbert
1636810908
Вопросов нет, Бавария один из главных претендентов на победу в ЛЧ.
Ответить
Главные новости
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
7
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
6
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
27
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Все новости
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+