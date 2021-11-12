Хенесс: «Бавария» снова покажет «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: ваших дерьмовых денег недостаточно»

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс высказался на тему бюджетов «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Он считает, что, несмотря на проигрыш в финансах, баварцы сильнее на поле.
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» еще ничего не выиграли. Они снова уступят «Баварии». Не всегда, но зачастую. Я буду счастлив, когда мы их победим. Мы покажем: ваших дерьмовых денег недостаточно», – сказал Хенесс.
- Будучи игроком, Хенесс становился чемпионом мира (1974 год).
- «Манчестер Сити» в последней Лиге чемпионов уступил в финале «Челси».
- «Манчестер Сити» и «ПСЖ» – лидирующие клубы мира по суммарной стоимости игроков. «Бавария» в этом рейтинге на 6-й строчке.
Источник: Marca