Хенесс: «Бавария» снова покажет «ПСЖ» и «Манчестер Сити»: ваших дерьмовых денег недостаточно»

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс высказался на тему бюджетов «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Он считает, что, несмотря на проигрыш в финансах, баварцы сильнее на поле.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» еще ничего не выиграли. Они снова уступят «Баварии». Не всегда, но зачастую. Я буду счастлив, когда мы их победим. Мы покажем: ваших дерьмовых денег недостаточно», – сказал Хенесс.