Эльмас – лучший игрок недели в Лиге Европы, Селихов – третий в голосовании

Эльйиф Эльмас вывел Наполи на второе место , Селихов 100 % вывел Спартак на первое место ,,,так что по справедливости Саша первый должен быть ,,,
УЕФА назвал лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Этого звания удостоился полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов занял третье место в голосовании.
- На награду также претендовали нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич и форвард «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль.
- Эльмас оформил дубль в матче с «Лестером» (3:2).
Eljif Elmas = Player of the Week winner!Agree with the order? @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/ONMjORTTME— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 10, 2021