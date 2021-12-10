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    Эльмас – лучший игрок недели в Лиге Европы, Селихов – третий в голосовании

    УЕФА назвал лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    Этого звания удостоился полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас.

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов занял третье место в голосовании.

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    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25177

      slavutiq70 48 минут назад

      Эльйиф Эльмас вывел Наполи на второе место , Селихов 100 % вывел Спартак на первое место ,,,так что по справедливости Саша первый должен быть ,,,

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