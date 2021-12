Эльмас – лучший игрок недели в Лиге Европы, Селихов – третий в голосовании

УЕФА назвал лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Этого звания удостоился полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов занял третье место в голосовании.

Eljif Elmas = Player of the Week winner!Agree with the order? @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/ONMjORTTME