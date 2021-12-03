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    Селихов: «Матч с «Наполи» не стыдно будет пересматривать на пенсии»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился воспоминаниями о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

    — Еще больше шума наделал твой двойной сейв в игре с «Наполи», когда ты лежа схватился руками за штангу и отразил удар ногой.

    — Сам не знаю, как так вышло! Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк. Кстати, когда-то на сборе «Амкара» сотворил то же самое. Но тогда при повторном ударе не к штанге подтянулся, а «березку» сделал.

    — Это было твое самое крутое спасение?

    — За последние три года точно. А если серьезно, матч с «Наполи» войдет в коллекцию моих любимых игр. На пенсии не стыдно будет пересмотреть.

    — У тебя есть своя версия ответа на главный вопрос этой осени: почему лучшие матчи «Спартак» выдал против сильных соперников по Лиге Европы?

    — Никто не знает. Может, дело в том, что в РПЛ каждая команда настраивается на нас как на фаворита, а когда мы играли против «Наполи» и «Лестера», все, наоборот, ставили на соперников. Теперь у нас впереди Варшава. Без сомнения, это будет главный матч года.

    • Селихов провел 6 матчей за «Спартак» в этом сезоне, пропустил 6 мячей.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает в декабре 2022 года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3567

      ySS 1 час назад

      Давай, Саня, не отпускай удачу!

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