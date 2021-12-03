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  • Селихов: «Матч с «Наполи» не стыдно будет пересматривать на пенсии»

Селихов: «Матч с «Наполи» не стыдно будет пересматривать на пенсии»

3 декабря 2021, 12:53
3

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился воспоминаниями о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

— Еще больше шума наделал твой двойной сейв в игре с «Наполи», когда ты лежа схватился руками за штангу и отразил удар ногой.

— Сам не знаю, как так вышло! Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк. Кстати, когда-то на сборе «Амкара» сотворил то же самое. Но тогда при повторном ударе не к штанге подтянулся, а «березку» сделал.

— Это было твое самое крутое спасение?

— За последние три года точно. А если серьезно, матч с «Наполи» войдет в коллекцию моих любимых игр. На пенсии не стыдно будет пересмотреть.

— У тебя есть своя версия ответа на главный вопрос этой осени: почему лучшие матчи «Спартак» выдал против сильных соперников по Лиге Европы?

— Никто не знает. Может, дело в том, что в РПЛ каждая команда настраивается на нас как на фаворита, а когда мы играли против «Наполи» и «Лестера», все, наоборот, ставили на соперников. Теперь у нас впереди Варшава. Без сомнения, это будет главный матч года.

  • Селихов провел 6 матчей за «Спартак» в этом сезоне, пропустил 6 мячей.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает в декабре 2022 года.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Лига Европы Спартак Наполи Селихов Александр
Комментарии (3)
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ySS
1638525377
Давай, Саня, не отпускай удачу!
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derrik2000
1638530471
"— У тебя есть своя версия ответа на главный вопрос этой осени: почему лучшие матчи «Спартак» выдал против сильных соперников по Лиге Европы? — Никто не знает. Может, дело в том, что в РПЛ каждая команда настраивается на нас как на фаворита" Самому не смешно в сегодняшних реалиях?
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777+
1638531784
Прочел высказывания 36-летнего Роналду после матча с Арсеналом: "«Мы уже настраиваемся на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была важна для того, чтобы вернуться на правильный путь, но впереди длинная дорога." А у Саши все хорошо, уже о пенсии думает.... ***@ь, куда катится мир, какой Спартак, какая сборная?????
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