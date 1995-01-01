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    ⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Уфу», «Сочи» встретится с «Краснодаром», «Рубин» – с «Нижним Новгородом»

    В воскресенье, 5 декабря, 17-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами.

    Начнут программу «Химки» и «Арсенал». Затем «Динамо» примет «Уфу».

    «Нижний Новгород» сыграет с «Рубином», а также состоится дерби Краснодарского края между «Сочи» и «Краснодаром».

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Химки – Арсенал (Тула)

    5 декабря, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Уфа

    5 декабря, 16:30 мск

    Нижний Новгород – Рубин (Казань)

    5 декабря, 16:30 мск

    Сочи – Краснодар

    5 декабря, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бохинен, 75.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.

    Удаления: Соболев, 33 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

    Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии32
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      Рейтинг: +1719

      ПалкоВводецъ 3 часа назад

      Борьба лузеров аутсайдеров за 10 место обострилась. Стыдно за срамтак. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      ДЫРЯВЫЕ 4 часа назад

      Стыдно за зянит!
      С победой Спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Аден 4 декабря, 08:49

      Отскочили вонючки. Стыдно за бЗденит.

      5
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      Рейтинг: +559

      пега > Аден 6 часов назад

      стыдно за свинорылую институтку.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +863

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 декабря, 05:55

      Позор пьянице и дебоширу Семаку, как спесивая скотина набросился на судью после матча. Судья пожалел его, а должен за такое поведение показать красную карточку.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5986

      mamba9090909 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 декабря, 10:43

      ПОСЛЕ матча, красную?!!)))

      3
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      Рейтинг: +15252

      Garrincha58 3 декабря, 19:58

      уберите же наконец сколько можно терпеть этого Дзюбу и тренеришку Семака никакой игры никакой мысли всё как три года навесы навесы и всё пля уже больше смотреть на это пля...во неприятно Ростов вперёд этого Зенита можно обыгрывать 5-0 защита никакая такого нападения с Элохиным и Дзюблоидом нет ни в одной команде мира и не должно быть а этот недотренер держит в запасе Мостового и Азмуна для ничего не значащего матча с Челси ну не дурак ли он

      4
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      ...
      Рейтинг: +253

      SMITHI > Garrincha58 3 декабря, 20:11

      Самый адекватный комментарий.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2184

      Ziklop > Semenycch 3 декабря, 21:21

      так понимаю Семак вынужденно поставил этих игроков в старт?
      и настроить команду на игру не может уже там какой просёр у него когда Дзюба в старте ?

      0
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      Рейтинг: +4911

      Semenycch 3 декабря, 19:51

      Ну это не судейство, это безобразие! Москвич Матюнин трактует одинаковые моменты однозначно только в сторону Ростова. Безобразие!

      5
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      ...
      Рейтинг: +253

      SMITHI > Semenycch 3 декабря, 20:13

      Только с чемпионата сниматься, засудили зенит. Эх Вилкова нет.

      7
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      ...
      Рейтинг: +456

      vsolon > SMITHI 4 декабря, 08:21

      на 9 мин Чистякова не удалил ....зто действительно безобразие

      4
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      Рейтинг: +3954

      neim 3 декабря, 19:51

      Шварц, смотри на ростовских и делай выводы. У Зенита нынче в обороне не просто дыра, а дырища !

      5
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      Рейтинг: +11755

      NewLife > neim 4 декабря, 14:09

      Завтра Динамо может сделать заявку на чемпионство, если Беспородов не накидает карточек перед игрой с немытыми.

      1
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      Рейтинг: +3954

      neim > NewLife 4 декабря, 14:12

      Не, не завтра, а через неделю, когда будет возможность поквитаться за предыдущее поражение.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11755

      NewLife > neim 4 декабря, 14:16

      Да, но завтра все может решиться, если питерский судья выполнит задания.

      0
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      Рейтинг: +10253

      alex1951 3 декабря, 19:37

      Ростов-Папа,вперед! Лучшая защита - это нападение! Так что ,только вперед......
      Молодцы....Такая игра - вода на мельницу Динамо! Так держать!

      4
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      Рейтинг: +3954

      neim > alex1951 4 декабря, 13:31

      Я бы сказал ручеёк. А вот если бы Ростов победил, это да, прям речка целая на мельницу ))).

      1
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      Рейтинг: +3944

      Дедуктор 3 декабря, 19:30

      да, уж. Такая игра Зенита это просто позор. Еще и с дисциплиной полный швах.

      1
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      Рейтинг: +23176

      vladimir-7 3 декабря, 19:01

      Ростову удачи и пора уходить, как можно дальше, из опасной зоны РПЛ.

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