Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Уфу», «Сочи» встретится с «Краснодаром», «Рубин» – с «Нижним Новгородом»

⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Уфу», «Сочи» встретится с «Краснодаром», «Рубин» – с «Нижним Новгородом»

5 декабря 2021, 13:52
21

В воскресенье, 5 декабря, 17-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами.

Начнут программу «Химки» и «Арсенал». Затем «Динамо» примет «Уфу».

«Нижний Новгород» сыграет с «Рубином», а также состоится дерби Краснодарского края между «Сочи» и «Краснодаром».

Россия. РПЛ. 17-й тур

Химки – Арсенал (Тула)

5 декабря, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Уфа

5 декабря, 16:30 мск

Нижний Новгород – Рубин (Казань)

5 декабря, 16:30 мск

Сочи – Краснодар

5 декабря, 19:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бохинен, 75.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.

Удаления: Соболев, 33 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Спартак Ахмат Нижний Новгород Рубин ЦСКА Крылья Советов Локомотив Урал Химки Арсенал Динамо Уфа Сочи Краснодар
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1638545839
Ростову будет не легко
Ответить
ростов 100/100
1638546434
Главное что бы больше пяти не забили. Держись ростовчане.
Ответить
mamba9090909
1638546860
Зенит ЧЕМПИОН - только победа!
Ответить
vladimir-7
1638547286
Ростову удачи и пора уходить, как можно дальше, из опасной зоны РПЛ.
Ответить
Дедуктор
1638549030
да, уж. Такая игра Зенита это просто позор. Еще и с дисциплиной полный швах.
Ответить
alex1951
1638549463
Ростов-Папа,вперед! Лучшая защита - это нападение! Так что ,только вперед...... Молодцы....Такая игра - вода на мельницу Динамо! Так держать!
Ответить
Garrincha58
1638550721
уберите же наконец сколько можно терпеть этого Дзюбу и тренеришку Семака никакой игры никакой мысли всё как три года навесы навесы и всё пля уже больше смотреть на это пля...во неприятно Ростов вперёд этого Зенита можно обыгрывать 5-0 защита никакая такого нападения с Элохиным и Дзюблоидом нет ни в одной команде мира и не должно быть а этот недотренер держит в запасе Мостового и Азмуна для ничего не значащего матча с Челси ну не дурак ли он
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1638586524
Позор пьянице и дебоширу Семаку, как спесивая скотина набросился на судью после матча. Судья пожалел его, а должен за такое поведение показать красную карточку.
Ответить
portero
1638709929
Динамо Рубин и Краснодар победят!!!
Ответить
GoLenaStop
1638713759
Качели в Нижнем Новгороде и полная жопа для Уфы в Москве... Интересно, чем закончится...
Ответить
Главные новости
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
1
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
2
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
1
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
16
Все новости
Все новости
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
3
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
4
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
15
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
18
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
8
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
15
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
2
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
12
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+