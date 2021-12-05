⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Уфу», «Сочи» встретится с «Краснодаром», «Рубин» – с «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 5 декабря, 17-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами.

Начнут программу «Химки» и «Арсенал». Затем «Динамо» примет «Уфу».

«Нижний Новгород» сыграет с «Рубином», а также состоится дерби Краснодарского края между «Сочи» и «Краснодаром».

Россия. РПЛ. 17-й тур

Химки – Арсенал (Тула)

5 декабря, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Уфа

5 декабря, 16:30 мск

Нижний Новгород – Рубин (Казань)

5 декабря, 16:30 мск

Сочи – Краснодар

5 декабря, 19:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бохинен, 75.

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Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мозес, 13; 1:1 – Уткин, 45+3; 2:1 – Промес, 87.

Удаления: Соболев, 33 – нет.

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Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

Удаления: Едвай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

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