Серия А. «Интер» благодаря победе над «Специей» поднялся на второе место, «Рома» проиграла «Болонье»

«Интер» в 15-м туре чемпионата Италии оказался сильнее «Специи». В обоих голах поучаствовал форвард Лаутаро Мартинес. Его команда вышла на второе место, опередив «Милан».

«Рома» прервала серию из трех побед. Команда Жозе Моуринью уступила «Болонье». Римляне остались на пятой строчке таблицы.

Италия. Серия А. 15-й тур

Болонья – Рома – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сванберг, 35.

Интер – Специя – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гальярдини, 36; 2:0 – Мартинес, 58 (с пенальти).

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