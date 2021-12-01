Введите ваш ник на сайте

Болонья - Рома

01.12.2021, Среда, 20:30 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 15 тур Болонья - Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Рома 1:0 Болонья
11 тур
13 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 1:5 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
23 тур
7 февраля, пятница 22:45 Рома 2:3 Болонья
4 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 1:2 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
24 тур
18 февраля, понедельник 22:30 Рома 2:1 Болонья
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 13:30 Болонья 1:1 Рома
11 тур
28 октября, суббота 21:45 Рома 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 0:3 Рома
12 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Рома 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
11 апреля, понедельник 21:45 Рома 1:1 Болонья
13 тур
21 ноября, суббота 20:00 Болонья 2:2 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:45 Болонья 0:1 Рома
6 тур
29 сентября, воскресенье 22:45 Рома 5:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 15:30 Болонья 3:3 Рома
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:3 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
29 января, воскресенье 18:00 Рома 1:1 Болонья
1 тур
21 декабря, среда 23:45 Болонья 0:2 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
23 февраля, среда 20:30 Болонья 0:1 Рома
3 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
24 марта, среда 22:45 Болонья 0:2 Рома
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Болонья
11 тур
8 ноября, суббота 22:30 Болонья 1:1 Рома
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Рома 2:0 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • Читайте нас: 