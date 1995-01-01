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    Левандовски сделал заявление о «Золотом мяче»-2021

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».

    «Для начала хотел бы поздравить Лионеля Месси – обладателя «Золотого мяча».

    Хочу поблагодарить каждого журналиста, который проголосовал за меня и посчитал мои достижения в 2021 году значительными.

    Я выиграл награду «Нападающий года». Никто не возьмет индивидуальный приз без поддержки сильной команды и преданных болельщиков. Я – не исключение.

    Спасибо «Баварии», которая стала моим плацдармом для достижения успехов и осуществления желаний.

    Хочу поблагодарить партнеров по сборной Польши и «Баварии», а также болельщиков, которые каждый день поддерживают меня. Это многое значит. Спасибо», – написал Левандовски в инстаграме.

    • Месси опередил Левандовски в голосовании за «Золотой мяч» на 33 балла.
    • Поляк забил больше всех в календарном году за клуб и сборную.
    • В 2021-м он отличился 64 раза.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Роберта Левандовского

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +11852

      Cleaner 23 минуты назад

      Левандовски: «Для начала хотел бы поздравить Лионеля Месси – обладателя «Золотого мяча. И в завершении забыть о Месси навсегда.»

      0
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      Рейтинг: +3613

      serppion 29 минут назад

      "партнеров по сборной ПольшИ".
      Убил бы грамотея за такую ошибку! Позор Бомбардиру!

      3
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      Рейтинг: +40

      СуперПАВ9 > serppion 28 минут назад

      Иди к столбу прикопайся

      0
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      Рейтинг: +3613

      serppion > СуперПАВ9 24 минуты назад

      Ооо! Быдло подключилось.

      2
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      Рейтинг: +8581

      "supermax" > serppion 21 минуту назад

      эт не быдло...местный дурачок на потеху всему сайту)) его слова вообще никак можно не воспринимать...по типу пустого места....ничего умного он никогда не напишет

      0
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      Рейтинг: +11852

      Cleaner > serppion 20 минут назад

      Очепятки бывают у всех. Ни к чему тут козырять своей грамотностью. Выдели место с опечаткой и отправь редакторам...(

      1
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      Рейтинг: +40

      СуперПАВ9 > serppion 16 минут назад

      Быдло тут ты нашел к чему прикопатся

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      Рейтинг: +40

      СуперПАВ9 > "supermax" 15 минут назад

      Мнстный дурачек это скорее ты я все по делу пишу

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      Рейтинг: +8581

      "supermax" > СуперПАВ9 7 минут назад

      да да...ты ж клоун....забыл))

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      Рейтинг: +228

      svetekanet 30 минут назад

      Роберт, все непредвзятые люди понимают, что тебя ограбили. Молодец, что не расстраиваешься!

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      Рейтинг: +40

      СуперПАВ9 > svetekanet 27 минут назад

      Польское бревно не заслужило

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      Рейтинг: +8581

      "supermax" > СуперПАВ9 24 минуты назад

      есть только одно бревно, которое не заслужило))

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      Рейтинг: +40

      СуперПАВ9 > "supermax" 15 минут назад

      Твоя жена?

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      Рейтинг: +8581

      "supermax" > СуперПАВ9 5 минут назад

      одна из бывших действительно была бревном....но даже она заслужила))

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