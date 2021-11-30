Левандовски сделал заявление о «Золотом мяче»-2021

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».

«Для начала хотел бы поздравить Лионеля Месси – обладателя «Золотого мяча».

Хочу поблагодарить каждого журналиста, который проголосовал за меня и посчитал мои достижения в 2021 году значительными.

Я выиграл награду «Нападающий года». Никто не возьмет индивидуальный приз без поддержки сильной команды и преданных болельщиков. Я – не исключение.

Спасибо «Баварии», которая стала моим плацдармом для достижения успехов и осуществления желаний.

Хочу поблагодарить партнеров по сборной Польши и «Баварии», а также болельщиков, которые каждый день поддерживают меня. Это многое значит. Спасибо», – написал Левандовски в инстаграме.

Месси опередил Левандовски в голосовании за «Золотой мяч» на 33 балла.

на 33 балла. Поляк забил больше всех в календарном году за клуб и сборную.

В 2021-м он отличился 64 раза.