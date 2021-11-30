Левандовски сделал заявление о «Золотом мяче»-2021

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».
«Для начала хотел бы поздравить Лионеля Месси – обладателя «Золотого мяча».
Хочу поблагодарить каждого журналиста, который проголосовал за меня и посчитал мои достижения в 2021 году значительными.
Я выиграл награду «Нападающий года». Никто не возьмет индивидуальный приз без поддержки сильной команды и преданных болельщиков. Я – не исключение.
Спасибо «Баварии», которая стала моим плацдармом для достижения успехов и осуществления желаний.
Хочу поблагодарить партнеров по сборной Польши и «Баварии», а также болельщиков, которые каждый день поддерживают меня. Это многое значит. Спасибо», – написал Левандовски в инстаграме.
- Месси опередил Левандовски в голосовании за «Золотой мяч» на 33 балла.
- Поляк забил больше всех в календарном году за клуб и сборную.
- В 2021-м он отличился 64 раза.
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Источник: инстаграм Роберта Левандовского