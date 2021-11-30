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Левандовски сделал заявление о «Золотом мяче»-2021

30 ноября 2021, 11:26
22

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал итоги премии «Золотой мяч».

«Для начала хотел бы поздравить Лионеля Месси – обладателя «Золотого мяча».

Хочу поблагодарить каждого журналиста, который проголосовал за меня и посчитал мои достижения в 2021 году значительными.

Я выиграл награду «Нападающий года». Никто не возьмет индивидуальный приз без поддержки сильной команды и преданных болельщиков. Я – не исключение.

Спасибо «Баварии», которая стала моим плацдармом для достижения успехов и осуществления желаний.

Хочу поблагодарить партнеров по сборной Польши и «Баварии», а также болельщиков, которые каждый день поддерживают меня. Это многое значит. Спасибо», – написал Левандовски в инстаграме.

  • Месси опередил Левандовски в голосовании за «Золотой мяч» на 33 балла.
  • Поляк забил больше всех в календарном году за клуб и сборную.
  • В 2021-м он отличился 64 раза.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Роберта Левандовского
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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svetekanet
1638262212
Роберт, все непредвзятые люди понимают, что тебя ограбили. Молодец, что не расстраиваешься!
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serppion
1638262280
"партнеров по сборной ПольшИ". Убил бы грамотея за такую ошибку! Позор Бомбардиру!
Ответить
Блямба
1638264459
У поляков есть настоящий мужчина. Нам бы..такого.
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Лфшт
1638266298
Левадовский заслужил это ЗМ, а не Гномье дерьмо
Ответить
Derzkiy1
1638269329
Заслуженый человек, всю премию засрали этим выбором
Ответить
Cubinec1989
1638271770
Для многих именно Роберт получил золотой мяч. Два года подряд задавать такую планку и на те... Туфельку. А мячик игроку ПСЖ
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Azenkur
1638274914
Вспоминается сразу Снейдер в 2010. Уже 2 спорных зм у гнома. Но за Снейдера 2010 обиднее было, конечно.
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Oldtrafford83
1638282224
Жаль Роберта, ударно провёл год, есть ощущение что гному всё равно бы дали ЗМ даже если бы Аргентина не выиграла КА!!!
Ответить
Hektor 84
1638293000
Роберт мужик, уважуха
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Харченко
1638359743
Левандовски лицемер.. Представляю, как же он ненавидит гнома.
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