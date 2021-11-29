⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Уфой», «Арсенал» примет «Локомотив»

Сегодня, 29 ноября, 16-й тур чемпионата России завершится двумя матчами.

«Спартак» в гостях встретится с «Уфой», а «Локомотив» в Туле сыграет с «Арсеналом».

Россия. РПЛ. 16-й тур

Уфа – Спартак (Москва)

29 ноября, 17:00 мск

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва)

29 ноября, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:1 (1:0)

Голы: 1:1 – Аугустыняк, 34; 1:1 – Нобоа, 68.

Удаления: нет – Барач, 74.

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Полярус, 27 (с пенальти); 2:0 – Себай, 76.

Химки – Краснодар – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Классон, 6; 1:1 – Набиуллин, 54; 2:1 – Глушаков, 56; 2:2 – Кабелла, 67; 3:2 – Долгов, 71; 3:3 – Ильин, 80.

Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 0:0

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1

Голы: 0:1 – Макаров, 18; 1:1 – Бакаев, 30; 2:1 – Дрейер, 51 (с пенальти); 2:2 – Бальбуэна, 68; 2:3 – Шиманьски, 85.

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ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Клаудиньо, 34; 0:2 – Мостовой, 90+4.

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