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    ⚽ РПЛ. «Урал» принимает «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» сыграют в дерби, «Ростов» встретится с «Рубином»

    Сегодня, 7 ноября, 14-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами. Сначала в Екатеринбурге «Урал» примет чемпиона – «Зенит».

    Затем «Ростов» сыграет дома с «Рубином».

    После этого в одно время начнутся встречи «Спартак»«Локомотив» и «Ахмат»«Нижний Новгород».

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

    7 ноября, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)

    7 ноября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

    7 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Нижний Новгород

    7 ноября, 19:00 мск

    Арсенал (Тула) – Уфа – 0:0 (0:0)

    Удаление: нет – Фищенко, 18.

    Крылья Советов (Самара) – Химки – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сарвели, 20; 2:0 – Сергеев, 39 (с пенальти); 3:0 – Ежов, 71.

    Динамо (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Грулев, 73.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – ЦСКА (Москва) – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 4; 2:0 – Кассьерра, 14; 3:0 – Кассьерра, 16; 3:1 – Зайнутдинов, 57; 4:1 – Юрганов, 87.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:00
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2393

      Аид666 22 часа назад

      а че с таблицей? погоду показывает....

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      Рейтинг: +53949

      portero 6 ноября, 13:37

      Сочи удачи!
      Ну а Краснодар и не угадать, могут и забить много, могут и пропустить много...
      Хорошего настроя на игру и фарта!!!

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      Рейтинг: +11216

      NewLife 6 ноября, 12:42

      Я чуть было не поверил, что Спартак-Локо завтра отменили, так как Бомбардир в правом меню пишет, что завтра событий нет))

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      Рейтинг: +2517

      Красногорск_Фан > NewLife 1 час назад

      Как писать лакдаун или локдаун? пиши просто -запой )))

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      Рейтинг: +11216

      NewLife > Красногорск_Фан 1 час назад

      Lock down.

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