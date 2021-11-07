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⚽ РПЛ. «Урал» принимает «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» сыграют в дерби, «Ростов» встретится с «Рубином»

7 ноября 2021, 14:00
5

Сегодня, 7 ноября, 14-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами. Сначала в Екатеринбурге «Урал» примет чемпиона – «Зенит».

Затем «Ростов» сыграет дома с «Рубином».

После этого в одно время начнутся встречи «Спартак»«Локомотив» и «Ахмат»«Нижний Новгород».

Россия. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

7 ноября, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)

7 ноября, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

7 ноября, 19:00 мск

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Ахмат (Грозный) – Нижний Новгород

7 ноября, 19:00 мск

Арсенал (Тула) – Уфа – 0:0 (0:0)

Удаление: нет – Фищенко, 18.

Крылья Советов (Самара) – Химки – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 20; 2:0 – Сергеев, 39 (с пенальти); 3:0 – Ежов, 71.

Динамо (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Грулев, 73.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – ЦСКА (Москва) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 4; 2:0 – Кассьерра, 14; 3:0 – Кассьерра, 16; 3:1 – Зайнутдинов, 57; 4:1 – Юрганов, 87.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи ЦСКА Динамо Ростов Краснодар Химки Урал Ахмат Уфа Арсенал Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (5)
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NewLife
1636191768
Я чуть было не поверил, что Спартак-Локо завтра отменили, так как Бомбардир в правом меню пишет, что завтра событий нет))
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portero
1636195072
Сочи удачи! Ну а Краснодар и не угадать, могут и забить много, могут и пропустить много... Хорошего настроя на игру и фарта!!!
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Аид666
1636208744
а че с таблицей? погоду показывает....
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