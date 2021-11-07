⚽ РПЛ. «Урал» принимает «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» сыграют в дерби, «Ростов» встретится с «Рубином»

Сегодня, 7 ноября, 14-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами. Сначала в Екатеринбурге «Урал» примет чемпиона – «Зенит».
Затем «Ростов» сыграет дома с «Рубином».
После этого в одно время начнутся встречи «Спартак» – «Локомотив» и «Ахмат» – «Нижний Новгород».
Россия. РПЛ. 14-й тур
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)
7 ноября, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)
7 ноября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)
7 ноября, 19:00 мск
Ахмат (Грозный) – Нижний Новгород
7 ноября, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Уфа – 0:0 (0:0)
Удаление: нет – Фищенко, 18.
Крылья Советов (Самара) – Химки – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Сарвели, 20; 2:0 – Сергеев, 39 (с пенальти); 3:0 – Ежов, 71.
Динамо (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Грулев, 73.
Сочи – ЦСКА (Москва) – 4:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Юсупов, 4; 2:0 – Кассьерра, 14; 3:0 – Кассьерра, 16; 3:1 – Зайнутдинов, 57; 4:1 – Юрганов, 87.