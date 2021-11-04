Крал – «Спартаку»: «Верю, что сегодня вы победите «Лестер»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, арендованный у «Спартака», поддержал столичный клуб в преддверии матча с «Лестером» в Лиге Европы.

«Привет, ребят! Хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем матче! Считаю, что вы хорошо подготовились. У «Спартака» всегда была сильная команда с отличными болельщиками.

Я верю, что вы сегодня победите. Вперед «Спартак»! Удачи!» – сказал Крал на русском.

Матч в Англии начнется в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.