Крал – «Спартаку»: «Верю, что сегодня вы победите «Лестер»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, арендованный у «Спартака», поддержал столичный клуб в преддверии матча с «Лестером» в Лиге Европы.
«Привет, ребят! Хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем матче! Считаю, что вы хорошо подготовились. У «Спартака» всегда была сильная команда с отличными болельщиками.
Я верю, что вы сегодня победите. Вперед «Спартак»! Удачи!» – сказал Крал на русском.
- Матч в Англии начнется в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: инстаграм Алекса Крала