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Крал – «Спартаку»: «Верю, что сегодня вы победите «Лестер»

4 ноября 2021, 16:59
16

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, арендованный у «Спартака», поддержал столичный клуб в преддверии матча с «Лестером» в Лиге Европы.

«Привет, ребят! Хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем матче! Считаю, что вы хорошо подготовились. У «Спартака» всегда была сильная команда с отличными болельщиками.

Я верю, что вы сегодня победите. Вперед «Спартак»! Удачи!» – сказал Крал на русском.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Алекса Крала
Лига Европы Спартак Лестер Крал Алекс
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Блямба
1636034674
Хорошенький...) Как из АПЛ ,прямо.
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ySS
1636034681
Спасибо!) Во время ты сменил обстановку, парень
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alefreddy
1636036232
ты сам то понял что сказал...
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vladimir-7
1636037459
Краля: " Если у меня не получится в Вест Хэме, то не забудьте меня вернут к себе в спартак, а то я больше никому не нужен".
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Ziklop
1636040981
я не верю, очко увезти хороший результат.
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Enter2006
1636042002
Всё равно - СПАРТАК ВПЕРЁЁЁД!!
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Мортус
1636042274
ИМХО коля рассказов думает совсем по другому.
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kiod5
1636044992
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Soccerdealer63
1636050751
Алекс, алё!)) Ты не попутал свой великолепный Вест Хем с этим лукойловским сбродом?))
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VVM1964
1636051893
" - Желаю вам счастливо разбить своих врагов. Генерал посмотрел на Штирлица испуганно: видимо, он вчера был сильно пьян. - Спасибо, - ответил он так же громко, вероятно, рассчитывая, что его слышит проводник. - Мы им сломаем голову. - Я не сомневаюсь, - ответил Штирлиц и медленно пошел по перрону. " )))
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