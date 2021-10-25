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  • ⚽ Завершился 12-й тур РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак»; «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Локо» также победили

⚽ Завершился 12-й тур РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак»; «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Локо» также победили

25 октября 2021, 23:18
17

Россия. РПЛ. 12-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

Нижний Новгород – Краснодар – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 0:2 – Сперцян, 56; 0:3 – Черников, 73; 0:4 – Ильин, 76; 1:4 – Гоцук, 83.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Хашимото, 27; 2:0 – Соу, 29; 3:0 – Полоз, 62 (с пенальти); 4:0 – Терентьев, 65.

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сергеев, 11; 1:1 – Эджуке, 57; 2:1 – Чалов, 85; 3:1 – Заболотный, 89.

Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агаларов, 19 (с пенальти); 1:1 – Журавлев, 59 (в свои ворота).

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Себай, 71.

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 7:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 21; 2:0 – Клаудиньо, 28; 3:0 – Азмун, 36; 4:0 – Мостовой, 45+1; 4:1 – Промес, 54; 5:1 – Мостовой, 56; 6:1 – Дзюба, 79 (с пенальти): 7:1 – Ерохин, 88.

Удаления: нет – Кофрие, 79.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Сочи – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Юрганов, 41 (в свои ворота); 2:0 – Едвай, 49; 2:1 – Жоаозиньо, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Нижний Новгород Краснодар Ростов Арсенал ЦСКА Крылья Советов Уфа Урал Ахмат Рубин Зенит Спартак Локомотив Сочи
Комментарии (17)
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paracetamol
1634896456
Нам Рассказов нужен, Рассказова везите в Питер, свинки!
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portero
1634971912
Краснодару , Ростову , Крыльям и Сочи удачи , нужны очки очень....
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zra78
1634991242
Нижний должен тёлок подоить...
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mamba9090909
1635069813
Матч будет интересный. Хотелось бы без судейских скандалов. Пусть победит сильнейший.
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Pani BIN
1635150508
Быстрее всего так мы и не увидим настоящий Спартак в скором. Терпения нужно нам всем. Обидно, что команды практически нет. По отдельности не виноваты игроки, команды нет. Вот и получается вчера Рассказова винили, сегодня Джикию, завтра Максименко. Спартак, мы всё равно с вами.
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SpartakMoskwa
1635163899
Только Локо только победа
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DOCTOR PENALTY
1635164167
Поглядим как Локомотив работает на немецком двигателе. Предыдущий рейс был не убедительным.
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portero
1635165537
Ну лишь бы без косяков судейских. Голов побольше, тур добрый на голы...
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Красногорск_Фан
1635166005
Сочи крепкая команда. Удачи и самоотдачи Локомотиву. Локо вперед!
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paracetamol
1635194216
Зенит - чемпион!
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