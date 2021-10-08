«Челси» и «Манчестер Сити» – лидеры по номинантам на «Золотой мяч» в 2021 году

«Челси» и «Манчестер Сити» имеют в списке номинантов на «Золотой мяч» в этом году по пять футболистов. Это больше, чем у любой другой команды.
Один из представителей «Челси» среди номинантов – полузащитник Мэйсон Маунт. Он стал первым воспитанником клуба с 2009 года, включенным в список кандидатов на «Золотой мяч». 12 лет назад таковым был Джон Терри.
- «Челси» и «Манчестер Сити» в мае играли в финале Лиги чемпионов (1:0).
- Вручение награды состоится 5 декабря в Париже.
- В прошлом году индивидуальный трофей не вручался в связи с пандемией коронавируса.
Источник: Бомбардир.ру