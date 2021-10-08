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    «Челси» и «Манчестер Сити» – лидеры по номинантам на «Золотой мяч» в 2021 году

    «Челси» и «Манчестер Сити» имеют в списке номинантов на «Золотой мяч» в этом году по пять футболистов. Это больше, чем у любой другой команды.

    Один из представителей «Челси» среди номинантов – полузащитник Мэйсон Маунт. Он стал первым воспитанником клуба с 2009 года, включенным в список кандидатов на «Золотой мяч». 12 лет назад таковым был Джон Терри.

    • «Челси» и «Манчестер Сити» в мае играли в финале Лиги чемпионов (1:0).
    • Вручение награды состоится 5 декабря в Париже.
    • В прошлом году индивидуальный трофей не вручался в связи с пандемией коронавируса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2021 22:57
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