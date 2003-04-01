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    ⚽ РПЛ. Завершился 10-й тур РПЛ. Ничья ЦСКА и «Краснодара», победа «Спартака», поражения «Зенита», «Локомотива», «Динамо» и «Рубина»

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ежов, 23.

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0

    Арсенал (Тула) – Химки – 0:0

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бикфалви, 34.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 45; 1:1 – Кассьера, 67; 1:2 – Терехов, 71.

    Удаления: Азмун, 42 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Марадишвили, 9; 1:1 – Керк, 31 (в свои ворота); 1:2 – Полоз, 89.

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Соболев, 41.

    Незабитый пенальти: Бакаев, 68.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12

      dabo82 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +2130

      Красногорск_Фан 18 часов назад

      Вчера сюрпризов в РПЛ был 1001. Все ставочники расширили словарный запас и продали по почке.Сегодня тоже вряд ли скучный день намечается.

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      Рейтинг: +195

      БОМЖАРНИК 18 часов назад

      Спартаку удачи им тяжелее будет намного,а у лазурных уже перед игрой с филиалом +3

      0
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      Рейтинг: +69

      Меланхоличный кот и сутул > БОМЖАРНИК 18 часов назад

      у лазурных что ? с каким филиалом ? бред сивой кобылы , мутило ты несообразительное , все мозги пропил

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      Рейтинг: +195

      БОМЖАРНИК > Меланхоличный кот и сутул 18 часов назад

      Молчи наркоман

      0
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      Рейтинг: +52704

      portero 19 часов назад

      Ставлю 1:1 Зенит Сочи, 1:1 Ахмат Спартак...

      0
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      Рейтинг: +565

      Fju-2 > portero 17 часов назад

      Сколько ставишь?)

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      Рейтинг: +52704

      portero > Fju-2 16 часов назад

      1000 я же не готов много проиграть

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      Рейтинг: +12835

      Skull_Boy 20 часов назад

      Буки на то что пеналь будет бить Зенит дают 0,15 кэфа случайно нет в каждом матче же

      1
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      Рейтинг: +12239

      ilichkadr > Skull_Boy 20 часов назад

      А что дают буки Спартаку?

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      Рейтинг: +118

      Спартач80 > ilichkadr 19 часов назад

      Спросил тупой бомж у лошади....Плять вот вы деграданты-то...

      1
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      Рейтинг: +565

      Fju-2 > Skull_Boy 19 часов назад

      Кто будет ставить на исход с кэфом меньше 1?
      Это же даже в случае выигрыша не компенсирует затрат)

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      Рейтинг: +12239

      ilichkadr > Спартач80 18 часов назад

      А что буки на сей раз Спартаку кэфов не дали, а Спартач80?

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      Рейтинг: +69

      Меланхоличный кот и сутул > Skull_Boy 18 часов назад

      в епло тебе пенталь

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      Рейтинг: +118

      Спартач80 > ilichkadr 15 часов назад

      Ну,как бы я не игроман,в плане ставок-не слежу.А вот тебе стоило бы знать собеседников-то уже постоянных,кто за кого топит.Ты мне такая же вражина,как и он,да и между собой вы тоже.

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      Рейтинг: +12239

      ilichkadr > Спартач80 15 часов назад

      Ну, почему же сразу вражина? Я с тобой детей не крестил и свиней не пас. Не хами. Лучше порадуйся за фарм клуб Зенита. Обыграл бомжей и на 3-м месте оказался.
      P.S. Сочи он такой понимашь......Сначала свиней вдул, теперь бомжей. Как-то так............

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      Рейтинг: +118

      Спартач80 > ilichkadr 14 часов назад

      Да брось,после интервью Федотова,я даже смотреть не стал-дали тявкнуть,значит сольёт теперь уже Зенит.

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      Рейтинг: +22730

      slavutiq70 2 октября, 13:16

      Думаю неплохие сегодня матчи получатся.интересные пары ...

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