⚽ РПЛ. Завершился 10-й тур РПЛ. Ничья ЦСКА и «Краснодара», победа «Спартака», поражения «Зенита», «Локомотива», «Динамо» и «Рубина»

Россия. РПЛ. 10-й тур
Рубин (Казань) – Нижний Новгород – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Калинский, 61 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ежов, 23.
ЦСКА (Москва) – Краснодар – 0:0
Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бикфалви, 34.
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 45; 1:1 – Кассьера, 67; 1:2 – Терехов, 71.
Удаления: Азмун, 42 – нет.
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Марадишвили, 9; 1:1 – Керк, 31 (в свои ворота); 1:2 – Полоз, 89.
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Соболев, 41.
Незабитый пенальти: Бакаев, 68.
Источник: «Бомбардир»