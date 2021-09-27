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    ⚽ Завершился 9-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» добились побед

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

    Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.

    Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).

    Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 5; 2:0 – Егорычев, 32.

    Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 31; 0:2 – Ахметов, 63 (с пенальти).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    27.09.2021 23:10
    Комментарии21
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      Рейтинг: +7796

      GoLenaStop 5 часов назад

      ЦСКА забивает первый гол жопой... Очень символично.
      Армия, давай проявляй смекалку и далее забивай тем, что у вас ещё есть !!!
      Хи...

      3
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      Рейтинг: +10339

      житель СПб > GoLenaStop 1 час назад

      Только поаккуратней...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      OOOVVV. 14 часов назад

      Пожелаю удачи ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +10

      gfvbk90 14 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +1062

      моэм 18 часов назад

      Хочу посочувствовать Слуцкому , не в плане этого поражения , а в том что Сайманов пообещал ему не вмешиваться в кадровую политику при создании клуба - чемпиона ... и кинул ...только заиграл Хвича и пошли торги , заблистал Макаров и его тут же продал эффективный менеджер Сайманов ....качественных и дорогих ему не покупают , а тех кого он выращивает из ничего тут же продают ... рушатся его планы сделать Рубин чемпионом ...Слуцкий потому и нервничает , ведь разваливается команда и тот командный дух , который он уже создал ... предположу что он уже подумывает об уходе , работать то не дают...и уйдёт как только появится достойное предложение и обязательно интересное в плане возможности взять титул.

      4
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      Рейтинг: +21307

      vladimir-7 > моэм 12 часов назад

      ЦСКА ждёт его и давно.

      2
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      Рейтинг: +614

      inzek 23 часа назад

      жаль рубин, но рад за быков

      2
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      Рейтинг: +153

      Vitaga 23 часа назад

      про Рубин
      на днях свершилась покупка основного спонсора Рубина - компании Таиф. теперь основные финансовые потоки в руках одного из друзей бессменного Оушена на посту главы страны у другого главы - Сибура.-Михельсона.- зарегистрированный головной офис которого типа в Тюмени. что то никаких клубов в КХЛ и в ПФЛ там нет - не смотря на миллиардные доходы. значит иудей этот не фанат футбола-хоккея и в итоге Ак Барс и Рубин ждут тяжелые времена. видимо на командах уже сказывается.
      по составу то бишь подбору игроков Рубин примерно 6-8 в лиге и место выше этого будет заслугой Слуцкого

      2
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      Рейтинг: +2991

      aaaaahhhh 26 сентября, 23:35

      Краснодар Красавчики!!

      3
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      Рейтинг: +1192

      Muboraksho 26 сентября, 14:06

      Удачи пожелаю Рубину.

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      Рейтинг: +591

      Sancho010365 26 сентября, 13:47

      Если Краснодар сегодня возьмёт три очка, может произойти у них перелом. Я за такую возможность. Сочи как-то блеклое, а у Краснодара что-то вырисовывается. Удачи всем!

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      Рейтинг: +392

      Узб@гоеный 26 сентября, 13:04

      Удивила Уфа, играя в поддавки, причем подыгрывая сопернику до того, что оба гола подарили им.

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      Рейтинг: +10339

      житель СПб > Узб@гоеный 1 час назад

      Уфа играла чудовищно! Более 50% передач были неверными. Не понимаю, как можно так играть. Что-то там случилось - явное, или скрытное...

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      Рейтинг: +13463

      Persona_non_Grata > Узб@гоеный 1 час назад

      Не удивила победа Зенита - очередной подарок от судей (((

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      Рейтинг: +5005

      maygli > Узб@гоеный 56 минут назад

      Просто не было Урунова, который ушиб палец. Он основной у них.

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