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⚽ Завершился 9-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» добились побед

27 сентября 2021, 23:10
18

Россия. РПЛ. 9-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.

Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.

Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).

Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 5; 2:0 – Егорычев, 32.

Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 31; 0:2 – Ахметов, 63 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи ЦСКА Динамо Химки Краснодар Ростов Ахмат Урал Уфа Арсенал Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (18)
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Валя Ромашина
1632630088
зениту всегда рисуют пенальти . Российский футбол можно не смотреть все заранее ясно. До 24 года будет выигрывать только зенит
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paracetamol
1632643490
Зенит - чемпион!
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Sancho010365
1632653236
Если Краснодар сегодня возьмёт три очка, может произойти у них перелом. Я за такую возможность. Сочи как-то блеклое, а у Краснодара что-то вырисовывается. Удачи всем!
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Muboraksho
1632654387
Удачи пожелаю Рубину.
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aaaaahhhh
1632688545
Краснодар Красавчики!!
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Vitaga
1632696400
про Рубин на днях свершилась покупка основного спонсора Рубина - компании Таиф. теперь основные финансовые потоки в руках одного из друзей бессменного Оушена на посту главы страны у другого главы - Сибура.-Михельсона.- зарегистрированный головной офис которого типа в Тюмени. что то никаких клубов в КХЛ и в ПФЛ там нет - не смотря на миллиардные доходы. значит иудей этот не фанат футбола-хоккея и в итоге Ак Барс и Рубин ждут тяжелые времена. видимо на командах уже сказывается. по составу то бишь подбору игроков Рубин примерно 6-8 в лиге и место выше этого будет заслугой Слуцкого
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inzek
1632696650
жаль рубин, но рад за быков
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моэм
1632713699
Хочу посочувствовать Слуцкому , не в плане этого поражения , а в том что Сайманов пообещал ему не вмешиваться в кадровую политику при создании клуба - чемпиона ... и кинул ...только заиграл Хвича и пошли торги , заблистал Макаров и его тут же продал эффективный менеджер Сайманов ....качественных и дорогих ему не покупают , а тех кого он выращивает из ничего тут же продают ... рушатся его планы сделать Рубин чемпионом ...Слуцкий потому и нервничает , ведь разваливается команда и тот командный дух , который он уже создал ... предположу что он уже подумывает об уходе , работать то не дают...и уйдёт как только появится достойное предложение и обязательно интересное в плане возможности взять титул.
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OOOVVV.
1632729939
Пожелаю удачи ЦСКА.
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GoLenaStop
1632761380
ЦСКА забивает первый гол жопой... Очень символично. Армия, давай проявляй смекалку и далее забивай тем, что у вас ещё есть !!! Хи...
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