⚽ Завершился 9-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» добились побед

Россия. РПЛ. 9-й тур
Химки – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Зиньковский, 14; 1:1 – Дзюба, 35; 2:1 – Сутормин (с пенальти), 79.
Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.
Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фомин, 32; 2:0 – Грулев, 59.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.
Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).
Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.
Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бикфалви, 5; 2:0 – Егорычев, 32.
Нижний Новгород – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 31; 0:2 – Ахметов, 63 (с пенальти).